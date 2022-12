Nederlanders maken Tesla Model 3 lijkwagen

Bijtellingsvriendelijk naar je laatste rustplaats in de Tesla Model 3 lijkwagen.

Voor als je écht geen afscheid kon nemen van je leaseauto. En zo kun je nog wel een aantal grappen verzinnen als je kijkt naar deze Tesla Model 3 lijkwagen. De Model 3 was, grotendeels door de lage bijtelling, een absolute hit in Nederland in 2019. Des te toepasselijker is het dat een Nederlandse bedrijf verantwoordelijk is voor het maken van deze rouwauto.

Het gaat hier om Derks Uitvaartmobiliteit. Ze zijn niet het enige bedrijf uit de polder met een Tesla lijkwagen. In 2018 was er al een Nederlands bedrijf met een Tesla rouwauto, het ging toen om een Model S.

Het uitvaartbedrijf maakt gebruik van de Model 3 Standard Plus Range. Deze achterwiel aangedreven variant heeft na de ombouw tussen de 350 en 375 kilometer actieradius. Ze noemen het zelf de Tesla Hearse 3. Omdat de Model 3 van zichzelf geen extreme zware auto is valt het toegenomen gewicht relatief mee. Massa rijklaar heb je het over 2.226 kg. Er zijn EV’s die vanaf de fabriek al meer wegen.

De aanbouw bestaat uit composiet om het toegenomen gewicht zo laag mogelijk te houden. Er zijn kleine zijdeuren gemonteerd met daarachter opbergruimtes en er is een uitschuifbare kistvloer. Verder is de Tesla uitgevoerd met elektrische gordijnen en LED-verlichting in de kistruimte. Opties aanvinken kan ook. Het gaat hier onder meer om Een sterrenhemel, uitschuifbare bloemenrekken en een lade onder de vloer. Het kan allemaal.

Het Nederlandse bedrijf bouwt de Tesla Model 3 lijkwagen in eigen huis en verkoopt uitsluitend aan klanten in Europa.