Ferrari-rijder wordt verslagen door een trap

Ouch.

Je zou zeggen dat de Grand Prix van Spanje en de 24 uur van de Nürburgring wel genoeg Europese race-actie vormen zijn voor één weekend. Maar er werd ook nog een ander evenement georganiseerd op een legendarisch circuit in de regio, namelijk de Ferrari Racing Days op Spa Francorchamps.

Dit evenement vormt een uitgelezen mogelijkheid om bizarre Ferrari’s te spotten die je anders nooit ziet, zoals bijvoorbeeld een 599XX. Dat is tof, maar laten we eerlijk zijn: het is ook vooral een bijeenkomst van de gegoede grijze brigade, al dan niet gehuld in rode broeken. Als je de opdracht hebt een jurylid voor de Auto van het jaar-verkiezing te vinden en je hebt geen idee hebt waar te beginnen: bezoek dan de Racing Days.

Nou is daar op zich helemaal niks mis mee, doch we hebben zo’n vermoeden dat een van de gentleman drivers eveneens verantwoordelijk is voor bovenstaande tafereel in Stavelot. De man reed zijn California muurvast op een lokaal trapje. Wellicht dacht hij dat hij onderweg was in een Alfa La Matta op de trappen van de Sint-Franciscusbasiliek in Milaan. Misschien liet de Italiaanse navi hem simpelweg even in de steek liet. We weten het niet, maar het resultaat blijft hetzelfde. Er moest een takelaar aan te pas komen om de open Fezza weer te ontzetten. Dit leidde tot besmuikt gegrinnik van de lokale bevolking, die gnuifde dat de man wellicht beter een Cayenne had kunnen kopen.

Enfin, we zullen het meenemen in de aandachtspunten voor ons toekomstig California-aankoopadvies: check even de bodem, want offroad-gebruik kan daar schade aangericht hebben (via hln.be).

Bedankt Peter voor de tip!