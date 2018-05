Audi wil monsterlijk veel Tesla’s* gaan bouwen

*met Tesla's bedoelen we elektrische auto's die ook een beetje cool zijn.

Woorden komen voor de daden, ook in autoland. Op dit moment verkoopt Tesla drie modellen: de Model S, de Model X en de Model 3. Met name bij de Model 3 gaat het vooral om ‘verkopen’, het bouwen en vervolgens het afleveren is op dit moment een grotere uitdaging. Dat komt enerzijds omdat de Model E een ongekend succes is, aan de andere kant omdat de schaalvergroting voor een relatief kleine fabrikant als Tesla lastiger is dan ze vooraf hadden ingeschat.

Het lijkt wel of de grote fabrikanten het erom doen. Ze laten Tesla de eerste stappen maken. Wat we er ook van vinden, Tesla heeft elektrisch rijden salonfähig gemaakt. Ook hebben ze het mogelijk gemaakt met hun techniek (grote actieradius) en hun infrastructuur (Tesla laadpalen over de gehele wereld). Nu die hordes genomen zijn, zijn het de fabrikanten van de gevestigde merken die dan eindelijk óók overstag gaan. Diverse merken kondigen de meest ambitieuze plannen aan. Porsche en Volvo zijn daar duidelijke voorbeelden van, Audi volgt nu ook. Hoe dat rijmt met hun slogan ‘Voorsprong door techniek’ laten we even voor twee alinea’s achterwege.

Het eerste model dat we kunnen verwachten is de e-tron quattro. die aan het einde van dit jaar gelanceerd gaat worden. Het is de bedoeling dat vlak daarna de e-tron Sportback (afbeelding boven) volgt in 2020. Ook ‘Audi Sport’, voorheen quattro GmbH, komt met een vol-ektrische Audi ‘GT’, die hopelijk veel kenmerken gaat krijgen van de e-tron Vision Gran Turismo (afbeelding onder). Daarna komt er een stroomversnelling qua introducties van elektrische Audi’s: In de periode van 2020 tot 2025 moeten er maar liefst 20 geëlektrificeerde Audi’s bijkomen. Deze auto’s moeten zorgen voor 800.000 elektrische (of geëlektrificeerde) Audi’s per jaar vanaf 2025.

Volgens Rupert Stadler (voorzitter van de raad van commissarissen bij Audi AG) is het doel van Audi om een revolutie te ontketenen op het gebied van mobiliteit. Dat klinkt vaag, dus heeft Stadler het ook eenvoudiger omschreven: Audi moet de grootste bouwer van elektrische auto’s worden in het premium segment. Dat is op dit moment nog Tesla, uiteraard. Dat zullen ze doen in samenwerking met Porsche, dat ook gebruik gaat maken van het modulaire platform voor elektrische auto’s.

Dan komen we toch nog een keer terug op de slogan ‘Voorsprong Door techniek’. In 2021 moet de eerste autonome Audi onthuld worden, gebaseerd op de Audi Aicon Concept (afbeelding boven). In 2021 is het ook de 50e verjaardag van de slogan ‘Voorsprong door techniek’. Als je het als slogan gebruikt, hoeft dat nog niet zozeer waar te zijn (volgens mijn Tinder-profiel ben ook een atletische, spontane en galante jongen). Het lijkt er een beetje op dat Audi een ‘Apple’-tje doet. In plaats van de eerste te zijn met nieuwe technieken, kijken ze de kat uit de boom. Vervolgens kristalliseer je het uit zodat het eenvoudig is te gebruiken en iedereen de ‘look and feel’ kan appreciëren.