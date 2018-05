Uitslag Formule 1: Grand Prix van Spanje 2018

Nyck de Vries en Jaapiyo van Lagen werden dit weekend al tweede in de F2 respectievelijk Porsche Supercup op het Circuit de Catalunya. Aan Max de schone taak om het nog net wat beter te doen in de koningsklasse.

Sinds 2016 hebben Nederlandse racefans mooie herinneringen aan de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Catalunya. Toen Max de race won wisten we zeker dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat hij wereldkampioen zou worden. Twee jaar later hebben we daar nog steeds alle vertrouwen in, maar de stemming is toch een klein beetje anders. Na wat gehotseknots kan Max vandaag wel een goed resultaat gebruiken om zijn critici de mond te snoeren.

De kwalificatie van gisteren zorgt in dat opzicht alweer voor geroezemoes. De Nederlander staat pal voor teamgenoot Ricciardo en het andere/echte wild child op de grid in de vorm van Kevin Magnussen. De Duitse RTL neemt het woord Crash-Potential al in de mond. Het zal toch niet…

Ondertussen moeten we het grotere plaatje niet uit het zicht laten verdwijnen, namelijk de strijd om de titel. De topteams hebben allemaal de nodige updates meegebracht naar Spanje om de auto’s nog sneller te maken. Red Bull blies het hoogst van de toren. Teambaas Christian Horner hoopte dat het hen in de kwalificatie naar minimaal de tweede rij zou brengen, Helmut Marko gaf te kennen dat de RB14 nu een halve seconde per rondje sneller zou zijn. Mooie woorden, maar het kwam er gisteren niet uit in de kwalificatie. Mercedes lijkt de beste zaken gedaan te hebben en staat ‘als vanouds’ op de posities één en twee. Houden ze die ook vast in de race?

Start:

Vooraan het veld doet Vettel goede zaken. In eerste instantie komen de Mercedes en Ferrari’s ongeveer evengoed weg, maar Vettel pakt handig de slipstream van zijn voorgangers en weet zo buitenom Bottas voorbij te schieten in de eerste bocht. Belangrijk want Hamilton is daarmee zijn buffer kwijt. Voor de rest houdt de top-6 dezelfde slagvolgorde aan.

Daarachter gaat het echter direct kablabber. Spanjaarden Sainz en Alonso zitten elkaar in de weg en Grosjean ziet zijn kans schoon er voorbij te gaan. Hij komt achter teamgenoot Magnussen terecht en heeft er ook wel oren naar de Deen onder druk te zetten. Magnussen verliest heel kort de tractie in de lange rechter na de eerste bochtencombinatie. Grosjean reageert waarschijnlijk net iets te abrupt en verliest daardoor op zijn beurt de achterkant van zijn VF-18. De Fransman spint pardoes in de richting van het aanstormende veld. Hulkenberg kan geen kant op en ook Gasly raakt betrokken bij de resulterende crash. Charlie Whiting stuurt de Safetycar de baan op.

Bij het ingaan van ronde 7 komt de ‘SC’ weer naar binnen. Hamilton mag het tempo aangeven en is Vettel te slim af. De Duitser kan niet direct een aanval plaatsen op de leider in de race na start-finish. Alonso gaat wel voorbij aan Ocon voor plaats tien. De Spanjaard is de enige die op supersofts gestart is en gaat wellicht voor een twee-stop strategie. In theorie is dat de snelste optie, maar die theorie houdt er geen rekening mee dat je heel lang klem kan zitten achter andere coureurs.

Mid Race:

Nu we het toch over dit issue hebben. Daniel Ricciardo laat over de radio horen dat hij denkt dat hij sneller is dan de voor hem rijdende Verstappen.

At this stage, I feel like I got more pace.

Wij Nederlanders weten echter dat dit simpelweg onmogelijk is. Het team besluit dan ook niks te doen met de info van Daniel en inhalen op de baan is op dit circuit niet bepaald een peulenschil. Zodoende is het wachten op de pitstops. Lang hoeven we daar niet op te wachten, want in ronde 20 opent Vettel het bal vanaf de tweede plaats. Een ronde later volgt Bottas, die er niet in slaagt middels de overcut Vettel te verschalken. Interessanter is echter dat Hamilton, Raikkonen en de twee Red Bulls voorlopig doorrijden.

Of de strategie voor Raikkonen gewerkt zou hebben zullen we nooit weten, want Kimi Raikkonen heeft een probleem. Op vrijdag viel de Fin al uit met technische malheur en in de race komt de pechduivel wederom op bezoek. Verstappen en Ricciardo schuiven hiermee een plekje op. In ronde 26 komt ook Hamilton naar binnen. Hij heeft inmiddels al een seconde of twintig voorsprong op Max. Het is nét niet voldoende om de leiding te behouden voor de Brit: hij komt precies tussen de Red Bulls weer de baan op. Daar realiseert de Brit zich al snel dat hij mogelijk tijd zal verliezen als hij MV33 niet kan inhalen.

If I can’t overtake I’m going to lose an awful lot of time.

Achteraf bezien blijkt LH44 zich zorgen te maken om niks. Esteban Ocon valt uit en parkeert zijn auto vrij dicht naast de baan. De wedstrijdleiding besluit een virtuele Safetycar de baan op te sturen. In Australië kostte dit Hamilton nog de overwinning, maar nu werkt het perfect voor hem. Door de onvermijdelijke stops van de Red Bulls heeft hij heeft nu niemand meer voor hem en teamgenoot Bottas een straatlengte achter hem. Vettel lijkt ook geen bedreiging meer te vormen voor de zege. De Duitser kiest ervoor een stop te maken tijdens de VSC, wat hem tot achter Verstappen terugwerpt.

Dat laatste is opvallend, maar het meest bizarre wat er tijdens de VSC gebeurt, is dat Max zijn RB14 tegen Strolls Williams aanrijdt. Het incident ziet er erg knullig uit en beschadigt bovendien Max’ voorvleugel. Max Emilian heeft nog mazzel dat het beschadigde onderdeel vrij snel van de auto afvliegt, anders zou de wedstrijdleiding hem wellicht naar binnen roepen middels een gehaktballetje. Stoffel Vandoorne kan ondertussen zijn tanden in een échte gehaktbal zetten bij de catering van McLaren, want ook zijn auto houdt geeft er de brui aan. Stoffel is al de zesde uitvaller van de dag. In zijn hoofd scheld hij Cyril Abiteboul uit voor ‘bal gehak’.

Finish:

Of Max met zijn kapotte vleugel Vettel achter zich kan houden blijft dus even spannend, maar voor de rest is het een traditioneel saaie Grand Prix in Spanje. Het lijkt opeens weer alsof we de eerste vier races van dit jaar niet gehad hebben en terug in de tijd zijn gegaan naar 2014. Hamilton wint een van de makkelijkste races van zijn carrière en Bottas komt op gepaste afstand als tweede over de meet. Het goede nieuws is wel dat Max Verstappen een podium pakt, zijn eerste van het jaar.

Achter de traditionele top-6 minus Raikkonen doet Magnussen goede zaken voor Haas F1. Sainz en Alonso sprokkelen voor eigen publiek wat puntjes en Perez geeft zijn podium van Bakoe een vervolg met de negende plaats in Barcelona. Leclerc pakt knap het laatste punt dat vandaag te verdienen viel. Doet ‘ie goed, die Monegask.

UPDATE: Max heeft na de race weer met de oranje mic gepraat:





De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

4. Vettel

5. Ricciardo

6. Magnussen

7. Sainz

8. Alonso

9. Perez

10. Leclerc

11. Stroll

12. Hartley

13. Ericsson

14. Sirotkin

DNF

Vandoorne

Ocon

Raikkonen

Hulkenberg

Grosjean

Gasly