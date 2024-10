Ferrari Roma met hout is smullen geblazen

Het goud is een beetje fout, maar het hout is goud.

Als je een roze Ferrari met groene strepen wil bestellen zegt Ferrari – in tegenstelling tot Lamborghini – gewoon keihard ‘nee’. Sommige klanten moeten een beetje tegen zichzelf beschermd worden. Al dan niet met een beetje hulp van Ferrari kan zo’n Tailor Made behandeling heel leuk uitpakken.

Ferrari deelt nu foto’s van een interessant exemplaar. Het betreft een Roma Spider, wat sowieso de mooiste huidige Ferrari is (sinds de coupé uit productie is). Een Roma zien we vaak in ingetogen kleuren, maar deze specifieke Roma heeft een vrij uitgesproken kleurstelling.

De auto is om te beginnen uitgevoerd in Oro Mida, wat een soort matgoud is. Dat klinkt ontzettend fout, maar eigenlijk staat het wel heel fraai op de Roma. Wat nog gaver is dan het goud is: hout! Voor de tonneaucover, de dorpels en de vloermatten (?) is gebruik gemaakt van hout. Dat zien we eigenlijk nooit op een moderne Ferrari, maar het ziet er heel smakelijk uit.

Wat de uitvoering dan weer een beetje moeilijk maakt is het feit dat de het interieur deels uitgevoerd is in rood. Daar hadden we toch liever bruin gezien. Ook moeten we minpunten uitdelen voor het dak. Op een Ferrari die dusdanig gepersonaliseerd is willen we geen saai zwart dak zien.

Bij deze auto hoort trouwens ook nog een speciale pen (ja, gewoon een pen om mee te schrijven). Dit is een exclusieve Montblanc-pen, die standaard al dik €400 kost. Dit exemplaar zal nog wel iets duurder zijn, omdat deze in exact dezelfde kleur is uitgevoerd als de auto.

Waar Tailor Made-auto’s normaal op verzoek van een klant worden gemaakt, heeft Ferrari deze Roma op eigen initiatief gemaakt. Gewoon ter inspiratie. De auto zal de komende tijd te bewonderen zijn in het Enzo Ferrari Museum. Daarvoor moet je niet de coördinaten op de motorkap volgen, want die verwijzen naar Maranello, terwijl het Enzo Ferrari Museum in Modena staat.