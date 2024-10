Het gaat slecht bij Fiat: ook productie Panda op pauze

Ai… na de Fiat 500e is nu ook de Panda aan de beurt voor een productiestop.

Gisteren schreven we dat het niet lekker gaat bij Maserati. Niks nieuws onder de zon, maar intussen verkopen de betaalbare Italiaanse auto’s evenmin als warme broodjes. Het moederbedrijf van Maserati (zo kunnen we Fiat toch nog steeds wel noemen) zit namelijk ook in de penarie.

Eerder moest Fiat al de productie van de nieuwe 500 (die altijd elektrisch is) stilleggen. De productie werd in eerste instantie vier weken stilgelegd en later is dit verlengd tot 1 november. De reden: de 500e verkoopt voor geen meter.

Nu blijkt dat de problemen niet alleen beperkt zijn tot de 500e. Fiat gaat namelijk óók de productie van de Panda op pauze zetten, zo maken ze bekend in een statement. Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier niet over de nieuwe Grande Panda, maar over de oude Panda die voorlopig nog leverbaar blijft.

De verkopen van de Panda vallen echter ook tegen. In augustus werden er 3.873 verkocht, wat 41% minder dan vorig jaar. Daarom zal ook de productie van de Fiat Panda – die gewoon in eigen land gebouwd wordt – tijdelijk stopgezet worden volgende maand. Het gaat dus niet echt lekker daar in Italië.

Via: Automotive News Europe