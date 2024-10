Koop een zeldzame RS6 Sedan bij Domeinen!

Deze RS6 bij Domeinen is een buitenkansje.

Waar iedereen de M5 altijd als sedan wilde was het bij de RS6 precies andersom: de Avant was helemaal hot en de sedan was bij bijzaak. De laatste RS6 sedan was de C6, maar daar zijn er maar weinig van gebouwd: 772 stuks.

Zo’n RS6 Limousine is dus een zeldzame jongen, maar we hebben goed nieuws. Er staat er eentje bij Domeinen, hét adres voor Dikke Duitsers. Het is een zwart exemplaar, net als de RS6 sedan die eerder dit jaar op Marktplaats stond.

Het is echter niet dezelfde auto, want deze RS6 heeft een two-tone zwart-rood interieur. Dat geeft nog een sportief tintje aan een verder behoorlijk ingetogen auto. Je zou er zomaar voorbij scrollen als je op Domeinen kijkt.

Dat was natuurlijk ook de charme van deze generatie (R)S6: een anonieme buitenkant, maar intussen wel een dikke V10 onder de kap. In de RS6 leverde deze 580 pk, wat anno 2024 nog steeds indrukwekkend is. Dit exemplaar heeft mogelijk zelfs nog meer pk’s, want onder de motorkap zien we een Abt-badge. Helaas hebben ze hem niet op de rollenbank gehad bij Domeinen.

Sowieso is er vrij weinig bekend over deze auto. Er zit namelijk geen Nederlands kenteken bij. Sterker nog: het land van herkomst is überhaupt niet bekend. Voor de kilometerstand van 97.650 km durven we onze hand ook niet in het vuur te steken.

Het is dus weer eens een ouderwetse gok, deze RS6 Limousine bij Domeinen. Wie durft het aan?