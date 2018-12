Ferrari schenkt auto van Michael Schumacher aan dealer

Daar is natuurlijk een reden voor.

Een hele dikke eindejaarsbonus voor deze dealer in het Verenigde Koninkrijk. Meridien Modena, een dealer die gelokaliseerd is in het zuiden van Engeland, heeft de titel ‘Ferrari Dealer of the Year 2018’ gewonnen.

Jaarlijks rijkt de Italiaanse autofabrikant deze prijs uit aan de best presterende dealer. Om deze award binnen te slepen moet je als dealer op alle fronten excelleren. Ferrari kijkt niet alleen naar de verkopen, maar ook naar marketing, events en de algehele klantentevredenheid. De titel komt met een gaaf cadeau.

De dealer heeft de 2002 Formule 1-auto van Michael Schumacher gekregen als geschenk van Ferrari. De auto is vanaf heden te zien in de showroom van de dealer. Meridien Modena won in het verleden al Showroom of the Year in 2014 en Aftersales Dealer of the Year in 2017. Voor deze titels schonk Ferrari de V12 van een FF en de twinturbo V8 van een Portofino aan de dealer. De F1-auto van Schumacher is wat dat betreft de kers op de taart. Meridien Modena is de enige Ferrari-dealer ter wereld die deze drie titels op zak heeft.