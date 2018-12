Te koop: de minst sexy Volvo S80 ooit

Dit model was al niet moeders mooiste. Maar zo..

Een ‘fraaie’ rouwauto bestaat eigenlijk niet. Door de constructie worden de oorspronkelijke lijnen die een designer bedacht bij een auto totaal verpest. In dat opzicht was deze Volvo S80 uitermate geschikt om te dienen als lijkwagen, want de basis zag er toch al niet uit.

Bij een Nederlandse aanbieder staat deze rouwauto momenteel te koop. De Volvo stamt uit 2002 en heeft er circa 224.000 trouwe kilometers opzitten. Het gaat hier om een 2.4i met 140 pk. Zeker beladen zal de S80 alles behalve vlot aanvoelen. Nu is exact het tegenovergestelde bij een uitvaart de bedoeling, dus die peekaa’s maakten voor het doel weinig uit.

De auto is gebouwd door Nilsson Special Vehicles. Een carrosseriebedrijf uit Zweden. Naast rouwauto’s bouwen ze bij Nilsson ook auto’s voor de brandweer, ambulance en kunnen ze tevens busjes gereedmaken voor orgaantransport. De adverteerder vraagt 9.950 euro voor de S80. Leg een matras achterin en je semi-camper voor die Europese roadtrip van 2019 is hier. Bekijk de advertentie op Autotrack.