Duits bedrijf wil alsnog de ontbrandingsmotor redden

Kan de goede oude stookoliemotor nog gered worden?

We leven in een crisis. Nee, qua geld gaat het allemaal wel oké, we hebben het over de crisis van de auto. Wij autoliefhebbers, bij wie benzine door de aderen stroomt en waar vunzige sites vervangen kunnen worden door filmpjes op YouTube, zijn viespeuken. Elektroauto’s zijn niet vies (vindt men) en dus moeten we allemaal zo snel mogelijk onze vuile stinkauto’s inruilen voor schone exemplaren. Dat terwijl elektrische auto’s momenteel nog lang niet zo praktisch en met name goedkoop zijn voor Jan Modaal. Alles wordt te duur. Wat nu?

Een klein Duits bedrijf vol met enthousiaste technici heeft wellicht een oplossing. We praatten jullie laatst al bij over een alternatief, maar MWI pakt het anders aan. MWI staat voor Micro Wave Ignition en dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. Voordat je nu moet vrezen dat we straks allemaal in een magnetron gaan rijden, legt MWI hun idee uit in een filmpje.

Voor wie nu absoluut geen idee heeft wat hier net werd gezegd, nemen we het even eenvoudig nog een keer door. MWI wil zich richten op de ontbranding zelf. De ontbranding vindt plaats door de bougies, die in de cilinders door middel van een vonk de nodige explosies geven. Die explosie zorgt ervoor dat de cilinders op gang komen en de motor gaat draaien. Het resultaat is een percentage brandstof wat als effectieve energie de motor op gang laat komen en een percentage verbrande brandstof wat als uitlaatgassen de auto weer verlaat, zonder nut gehad te hebben. Daar is onbalans, want relatief gezien is het percentage nutteloze energie groter dan de bruikbare energie. Dat komt door het kleine effect wat de vonk van de bougies heeft op de ontbranding van de brandstof.

Er zijn verschillende methodes om de benzine beter te laten ontbranden. Maar MWI wil, zoals de naam al zegt, microgolven gebruiken voor de opwarming van de motor. Dat zijn inderdaad dezelfde golven die ’s ochtends jouw boterhammen ontdooien, maar ga eens na hoe snel dat eigenlijk gaat. In een motor kunnen microgolven ervoor zorgen dat een groter percentage van de motor reageert op evenveel benzine als in een ‘normale’ ontbrandingsmotor. Daardoor verminder je uitlaatgassen en kun je langer rijden op één tank benzine.

Een ander voordeel van de MWI-techniek is dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Simpel gezegd is het een vervanger voor bougies in een reguliere benzinemotor. Er hoeft geen gloednieuwe extreem geavanceerde nieuwe motor voor uitgevonden te worden, wat weer in de R&D-kosten, en dus de verkoopprijs van auto’s scheelt. Nadelen? Het is geen oplossing tegen het hele concept van benzine verbanden. Al dan niet in veel kleinere kwantiteit, zorgt het idee niet dat er uitstootloze auto’s gaan rondrijden. Daarmee heb je snel een sceptische blik van GroenLinks te pakken.

Maar goed, misschien is deze techniek wel heel interessant. Zo vindt ook Wendelin Wiedeking, voormalig Porsche-CEO, die aandelen van MWI heeft. Op papier is het idee niet veel interessanter dan EV’s, want uitstoot. Maar ook die zijn nog niet 100% ecologisch verantwoord en dus zijn technieken als MWI, die op korte termijn de boel kunnen beperken, best interessant. De jacht op een werkend alternatief voor vieze NOx en CO2 uitstotende auto’s gaat verder.