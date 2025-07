Ferrari schetst de toekomst van de handbak in hun auto’s

De best logische vraag over of Ferrari met een handbak komt, krijgt een logisch antwoord.

Er was eens een tijd dat er helemaal geen keuze was tussen verschillende soorten transmissies. Schakelen ging vrijwel per definitie met de hand. Toen de eerste automaatbakken verschenen, was het vooral een kwestie van gemak. Want automaten waren traag, gevoelloos en niet verfijnd. Je moest er dus niet aan denken om zo’n zelf schakelende bak in een sportauto te leggen. Ferrari deed dat dan ook absoluut niet. Pas in 1976 kwam er voor het eerst een Ferrari met automaat, de 400. En deze automaat met drie versnellingen van BorgWarner paste prima bij het karakter van de 400, maar no way dat de sportwagens van het merk hetzelfde pad zouden volgen.

Ferrari’s met automaat

Nee, Ferrari-sportwagens hadden nog hun handbak. Uiteraard de meeste met een H-patroon, voor het lekkere gevoel en die heerlijke schakelgeluiden. Pas in de jaren ’90 begon het merk te experimenteren met automaten in hun sportwagens. Dit omdat de komst van snellere automaten en technologie in de autosport ervoor zorgde dat automaten op hun plek vallen in sportwagens. Bij de Ferrari F355 stond zelfs achterop of het de handbak was, dan was het simpelweg ‘F355’. Was het de automaat, dan stond er ‘F355 F1’ achterop. Dit omdat Ferrari met hun toen baanbrekende F1-transmissie, een sequentiële handbak, uiteraard het linkje legde met de autosport.

Vanaf toen ging het snel. De eerste ‘speciale’ versie van de middenmotor V8-sportwagen, de 360 Challenge Stradale, werd exclusief aangeboden met Ferrari’s F1-transmissie en dus niet met handbak. Daarna was het op modellen als de F430 en 599 nog een keuze welke bak je wilde, Uiteraard kon je voor de 430 Scuderia en 599 GTO ook geen handbak kiezen, omdat de F1-bak steeds beter en sneller werd. Vanaf de 458 was het voor de sportwagens volledig over en uit qua handbak en ook de F12 kreeg maar één transmissie. Dit omdat Ferrari vanaf toen een DCT met zeven versnellingen aanbood, die volgens het merk de handbak overbodig maakt. Qua snelheid klopt dat ook wel, maar ja, gevoel, emotie, schakelmomenten: we blijven simpele petrolheads.

Handbak?

Ferrari is op jacht naar de snelste en beste auto’s en in de moderne tijd is een automaat gewoon veel sneller dan een handbak. Toch staan mensen nog vaak genoeg in de rij voor een handbak. Porsche levert ook vrij veel auto’s met hun PDK, maar als ze een speciaaltje uitbrengen met handbak is deze niet aan te slepen. Voor een seriemodel is de keuze wellicht logisch, maar voor een gelimiteerde ‘kijk eens hoe goed het vroeger was’-Ferrari zou je toch zeggen dat een gelimiteerd model met handbak echt wel kan scoren. Onder Ferrari-mensen dan.

Nope

Bij de onthulling van de Amalfi vroeg Evo naar de komst van een Ferrari met handbak en het antwoord was heel simpel: nope. Er zijn geen plannen om een Ferrari met handgeschakelde transmissie te bouwen. Redenen zijn simpel: nauwelijks vraag, dus als je het als mainstream keuze aanbiedt, kiest waarschijnlijk bijna iedereen alsnog voor een automaat. Om voor zo’n niche een nieuwe transmissie te bouwen die ook nog eens het geweld van een moderne Ferrari aan kan, da’s lastig. Helemaal omdat de sportwagens, de 296 en SF90, nu hybride zijn. Dat kan dus al niet. Je zou het dan doen voor auto’s als de Amalfi en 12Cilindri en dat zijn niet de leukste Ferrari’s om een handbak in te hebben.

Ken je klassiekers

Een marketinghoncho van Ferrari die als woordvoerder dient heeft wel een oplossing voor liefhebbers van de Ferrari met handbak. Volgens hem is de oplossing simpel: als je het gevoel van een klassieke Ferrari met handbak wil, koop dan een klassieke Ferrari met handbak. Het merk behoudt een sterke connectie met hun modellen van weleer, en organiseert voldoende evenementen waar ook oude Ferrari’s welkom zijn. Koop dan geen nieuwe Ferrari, maar een oude. Restaureer hem, en breng hem naar evenementen. Je bent meer dan welkom.

Mocht je nou van mening zijn dat oude modellen van Ferrari met handbak wat onhandig in de omgang zijn en juist de combi van moderne know-how en oud gevoel telt, dan heeft Ferrari ook een rijtrainingsprogramma wat leken leert hoe je moet omgaan met een oude Ferrari-transmissie. Kortom: als je een Ferrari met handbak wil, koop er dan één. Ze zijn er genoeg. Maar de nieuwelingen, die blijven automatisch.