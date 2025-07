Mercedes CLA blijkt nu al razend populair

Mercedes kan niet genoeg exemplaren van de CLA bouwen om de vraag bij te houden.

Vorige week nog gaf Mercedes toe dat de EQS wellicht iets te veel was voor de huidige tijd. Te vreemd, te modern, niet genoeg om mensen en masse naar de dealer te laten sprinten. Misschien iets een iets meer natuurlijke evolutie dan een beter idee. Bijvoorbeeld een model dat aan het einde van zijn cyclus zit op te volgen met een elektrische auto in dezelfde geest. Dat is precies wat Mercedes doet met de CLA.

Mercedes CLA

Hoe zat het ook alweer? De Mercedes CLA is de eerste auto van het merk op een gloednieuw EV-platform, wat nu al grote cijfers belooft. 800V-basis, dus snelladen op hoge vermogens. Keuze tussen een paar accu’s, waarvan de momenteel grootste 85 kWh-unit 792 km ver zou kunnen komen. Voor een kleine sedan is dat helemaal niet gek.

Nu wordt ook duidelijk dat dit pretpakket (in Nederland) vanaf 58.979 euro gaat kosten, wat gezien de specs ook absoluut niet tegenvalt. Kortom: wellicht dat Mercedes goud in handen heeft. Nieuws van Mercedes lijkt dit te bevestigen.

Niet aan te slepen

Volgens Mercedes stromen de orderboeken overvol voor de nieuwe CLA. Zo vol dat de productie opgeschaald moet worden. Er wordt een derde shift toegevoegd aan de assemblagelijn om nog meer auto’s te kunnen bouwen. De verwachting was al dat er zo’n 50.000 auto’s van de band kunnen rollen, maar dat moeten er dus meer worden.

Die 50.000 auto’s, die gaan ze dus al niet halen qua aanbod dat de vraag bijhoudt. De Mercedes CLA is zo in trek, dat de wachttijden kunnen oplopen tot een jaar. Sinds april is de CLA te bestellen, maar de kans is aanwezig dat je nu tot volgend jaar april moet wachten als je hem nu bestelt. En het merk wil hun loyale klanten eerst bedienen, waardoor de orderboeken zouden moeten sluiten. De nieuwe shift zou ervoor moeten zorgen dat het allemaal wat gelijk schakelt.

Broers

Daarmee is de kous nog niet af, want over een paar maanden begint Mercedes met de productie van de CLA op benzine. Die komt namelijk ook nog op basis van de EV. Daarna wordt de nieuwe CLA onthuld als Shooting Brake en ook die wordt daarna zo snel mogelijk gebouwd. Mensen die de berline of de EV-variant niet lusten, worden zo ook bediend. Kortom: dat opschalen komt geen seconde te laat. (via Automobilwoche)