640 pk sterke Ferrari Amalfi komt de Roma aflossen

Van de hoofdstad naar de kust: Ferrari vervangt de Roma door een nieuw model genaamd Amalfi.

De Ferrari Roma is zo’n onverwacht hoogtepunt van Ferrari, volgens sommigen dan. Het segment van GT-achtige V8-modellen met de motor voorin van Ferrari is piepjong, mede dankzij het feit dat de aanstichter (de California uit 2008) eigenlijk een Maserati had moeten zijn. Maar als instapper voor Ferrari werkt zo’n model prima. De Portofino liet al zien hoe dit open eruit ziet, maar de Roma deed het met een vast dak en een sexy carrosserie die op meerdere manieren deed denken aan de 365 GTB/4 Daytona.

Ferrari Amalfi

Het kleine model vernoemd naar de hoofdstad van Italië leefde parallel aan de Portofino, vernoemd naar een kustplaats. Die is nu uit productie en als je dakloos wil in dit segment, is de Roma er dakloos met een stoffen kap. Toch verhuist ook dat model van de hoofdstad naar de kust. De Roma wordt afgelost door een hagelnieuw model, wat Ferrari pardoes op ons beeldscherm tovert. Vernoemd naar een beroemde kustplaats in Italië: ontmoet de Ferrari Amalfi.

Het merk uit Maranello lijkt het woord ‘facelift’ iets voor minderwaardige automerken te vinden, want wederom wordt gesproken van een nieuw model. Tsja, dat werd ook gezegd van de 488 ten opzichte van de 458. Het uiterlijk van de Ferrari Amalfi vertoont duidelijk sterke overeenkomsten met de Roma. Het is dan ook net als de Roma een ‘2+’: een ruime tweezitter. Qua design is het een evolutie van het idee van de Roma, maar dan iets strakker en in lijn vallend met auto’s als de 12Cilindri en Purosangue. De spitse neus blijft, al dan niet ietwat herzien.

Aan de achterkant lijkt de Ferrari Amalfi nog het meest op de Roma, maar dan met een wat scherpere lijn waar de spoiler zit. Dat is nu ook echt een spoiler, een stukje actieve aerodynamica wat bij de Roma een beetje ongemakkelijk in de bodem van de achterruit zit. Zowel de diffusor als de voorlip zijn herzien en de Amalfi heeft nieuwe velgen. Oh ja, en dit nieuwe kleurtje: Verde Costiera geheten. Vrij vertaald ‘kustgroen’. Een turquoise tint die doet denken aan de kleur van het water als je aan de Amalfi-kust ligt te pootjebaden. Prachtig.

Interieur

In het interieur van de Ferrari Amalfi merk je hoe relatief kleine dingen een groot verschil maken. De Roma maakte furore met een soort grote boog rondom beide zitplaatsen die de bestuurder en passagier zowat scheidde. Die is minder prominent aanwezig. Het centrale scherm zit iets lager geplaatst en is nu horizontaal georiënteerd, niet meer verticaal. Het passagiersscherm is groter en de middenconsole loopt nu in één rechte lijn door, en niet meer naar boven richting het dashboard. Het stuur lijkt grotendeels identiek aan wat het was, maar met de terugkeer van een iconische Ferrari-touch: een rode, ronde knop om de motor te starten.

Motor

Dan de motor. Ferrari heeft besloten om de V8 overboord te gooien en een viercilinder hybride moet nu het werk doen. Serieus? Nee, tuurlijk niet. De motor blijft een niet-elektrische versie van de ‘F154′ V8, de welbekende en veel gebruikte 3.9 liter grote unit met twee turbo’s die ook in de Roma lag. Daarin goed voor 620 pk, door optimalisatie van de twee turbo’s is de Ferrari Amalfi goed voor 640 pk. Dankzij exact dezelfde bak als de Roma is de sprinttijd nét ietsje lager: 3,3 seconden naar de 100 in plaats van 3,4. Verdere bijdragen aan de rijervaring zijn een brake-by-wiresysteem, een “ABS Evo-controller” die moet zorgen dat je remkracht altijd het beste is, extra kalibratie in het stuurhuis voor een preciezer gevoel en dus die herziene achterspoiler, waarmee Ferrari belooft dat je in alle rijstanden meer gevoel krijgt.

Kortom, een ietwat subtiele maar welkome evolutie voor de Ferrari Roma, zodat de benjamin van het merk nog een paar jaar houdbaar is. Prijzen en beschikbaarheid van de Ferrari Amalfi zullen op een later tijdstip onthuld worden.