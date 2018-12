Ferrari scheurt door Breda, met 200+ km/h

Vroaar.

Racing home for Christmas…I can’t wait to see those faces…I take look at the driver next to me…He’s from the police…from the police…Oh, I got red lights all around…

Een Nederlandse Ferrari-rijder in de buurt van Breda heeft zichzelf verzekerd van een memorabele kerst. Zo’n Fezza (rijtest) nodigt natuurlijk natuurlijk uit om het gaspedaal flink in te trappen en de scheurneus gebruikte zijn auto dan ook waar deze voor bedoeld is. Als je een beetje een goede flitswaarschuwer in je auto hebt kan dat immers ook best op ’s lands wegen vandaag, want het is relatief warm (yay CO2) en alleen diehards zijn nog aan het werk.

Helaas voor de Ferrari-bestuurder geldt dat laatste ook voor enkele lieden van de lange arm. Hun werkdag werd wat leuker gemaakt toen ze de achtervolging in mochten zetten op de 458 Italia, die hen doodleuk voorbij kwam razen op de A16. Gewapend met hun dikke Volvo wisten de dienstkloppers de rode Italiaan ondanks pk-verschil toch aan de kant te zetten. Wie heeft een Audi A6 diesel nodig? Het rijbewijs van de bestuurder van de Ferrari is ingevorderd. Taking a bus home for Christmas…

Dank Deniz voor de tip!

Image-Credit: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant via Twitter