Zo krijg je het kenteken van de 911 op de juiste plaats

Circa een maandje geleden trok Porsche het doek af van de nieuwe generatie 911. Volgens Ivo van Hulten, een bij Porsche werkzame Nederlandse designheld (video), was het een van de designdoelen om een vleugje 911 G-model terug te brengen in de Neunelfer. Kijk, dat is nog eens een intentie waar ik achter kan staan. Maar ja, doelstellingen zijn een ding, resultaten zijn een tweede. Over smaak valt niet te twisten, maar mensen mét smaak zagen direct dat de voorkant van de 992 er weliswaar op vooruit is gegaan, maar de achterkant van de 992 er juist op achteruit is gegaan ten opzichte van de 991. Klinkt op zich overigens wel soort van logisch als je het zo opschrijft.

In mijn ogen is het optische zwaartepunt van de 992 namelijk wat hoger komen te liggen recht van achteren bekeken. De koets lijkt hoger en smaller te zijn, ondanks dat de heupen nu standaard breed zijn. Het lijkt wel alsof de 992 een schop onder zijn gat heeft gekregen. Ik denk dat dit deels komt door de plaatsing van de uitlaten, die wat meer naar het midden zitten. Het werkte al nooit voor de BMW ’35i’ modellen en het werkt ook niet voor deze 911, in mijn ogen. Wat je sowieso niet moet doen is de optionele sportuitlaat bestellen, want dan krijg je in plaats van twee keer twee ronde pijpjes (zoals het heurt) twee Audi RS-esque ovalen stortkokers.

Het gimmicky derde remlicht en het verdwijnen van de scheiding tussen achterruit en luchtrooster helpen ook niet mee aan de look van de achterkant, maar de échte boosdoener is de plaatsing van de kentekenplaat. Deze verplaatste zich van de bumper tot een positie onder de bumper, tussen de uitlaten. Ook hierdoor zit er meer staal ‘boven de plaat’ en gaat de bolle achterkant optisch een stukje boven de grond zweven, alsof Kim Kardashian een poging doet om op stelten te lopen. Man man man, Porsche, wat was je denkende? Dit is duidelijk een reden om de 992 bij de dealer te laten staan.





Groot was dan ook mijn vreugde toen er een mailtje in de brievenbus plofte van Simon, die diep in de krochten van de 911-configurator de oplossing vond voor deze gruwelijke wandaad van Porsche. Vink je namelijk het SportDesign-pakket aan (+4.260 Euro), dan krijg je ietwat anders gevormde bumpertjes én…een ander bevestigingspunt voor de kentekenplaat achter! Jawel, je kan ‘m dus gewoon op de juiste positie laten schroeven. Moet je alleen wel weer wat extra geld overmaken naar Porsche. In feite is de nieuwe, lelijke plek van het kenteken op de standaard 911 dus gewoon een soort pauper-tax van Porsche…Stelletje Stuttgartse geldwolven ook.

Dank Simon voor de tip!