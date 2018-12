Autoblog @ Renault Sport F1: de rijders

We bezoeken de Formule 1 fabriek van het Renault Sport F1 Team in Enstone. In een aantal artikelen geven we jullie de ins & outs over alles wat er achter een Formule 1 team schuilgaat. Een kijkje in het leven van de honderden mensen die ervoor zorgen dat twee coureurs hun rondjes kunnen maken. Vandaag deel 3: coureurs en talenten.

Een Formule 1 Team is zo goed als de som van haar onderdelen. Je kan de perfecte auto bouwen. De beste motor, de slimste aerodynamica en het fraaiste chassis. Natuurlijk blijft het mensenwerk, maar je kan heel veel berekenen en optimaliseren. Maar dan, als alle rekensommen gemaakt zijn, en honderd keer gecontroleerd zijn. Als alle onderdelen gefabriceerd zijn en alle miljoenen zijn uitgegeven. Dan komt er dat moment dat je de auto op de eerste test van het seizoen optimaal geprepareerd klaarzet voor de vuurdoop. En op dat moment komt de grootste variabele factor in het spel: rijderstalenten.

Ieder team heeft er twee die aan het seizoen beginnen, maar niet ieder team heeft de beste. Als we kijken naar de Renault Sport F1 Team, dan hebben ze één duidelijk voordeel ten opzichte van een hoop andere teams: geld is geen bezwaar. Renault Sport F1 hoeft geen jongens aan te nemen die zakken met geld meebrengen, want Renault wil naar de top met hun Formule 1 activiteiten en zal daar kosten nog moeite voor sparen. Renault weet ook wat winnen in de Formule 1 is, dat deden ze met Benetton, later met Renault F1 en meest recent met Red Bull. Groot voordeel is dus dat ze rijders aan kunnen nemen die écht wat kunnen. Voor komend seizoen zijn dat niet de minsten: Nico Hulkenberg behoudt zijn stoel, maar Carlos Sainz Jr. maakt plaats voor de immer goedlachse Daniel Ricciardo.

Dat die laatste gekozen heeft voor een plek bij Renault Sport F1 Team is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Ja, je kan roepen dat je ‘een nieuwe uitdaging nodig hebt’, maar als die uitdaging inhoudt dat je volledig overgeleverd bent aan de mannen die groot aandeel hadden in de ondermaatse prestaties van je vorige werkgever, dan kan je je afvragen of het een slimme move is. Bij Renault is men in ieder geval enorm content dat Ricciardo naar Enstone komt om met Hulkenberg het rijderskoppel te vormen.

Renault heeft speciaal voor haar coureurs het Human Performance Center ingericht. Ook is er een speciaal opleidingscentrum voor jonge talenten: de Renault Sport Academy. Tijdens het bezoek spreek ik met één van de zeven talenten in het Renault Sport Academy programma, Max Fewtrell. Max is Brits, 19 jaar oud en zit sinds 2017 in het talentenprogramma van de Renault Sport Academy. Hij heeft afgelopen seizoen (2018) het Formule Renault Eurocup kampioenschap op zijn naam geschreven. Daarmee zet hij zichzelf in een lijstje met onder andere Felipe Massa, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en Lando Norris.

Max heeft uiteraard zijn zinnen gezet op een ontwikkeling richting F1. Komend seizoen hoopt hij F3 te rijden, daarna wil hij via F2 doorgroeien naar de Formule 1. De eerste stap in die richting zijn demoruns met oudere F1-auto’s, op evenementen en tijdens demonstraties. Daarnaast hoopt hij in de simulator aan het werk te kunnen. Renault F1 heeft een simulator die nét even iets verder gaat dan jouw Playseat en force feedback-stuurtje op de Xbox.

De simulator van Renault F1 is bizar. We komen binnen in een controleruimte die grote gelijkenissen vertoont met een pitmuur. Voor de pitmuur zien we de voorste helft van een F1-auto op een hydraulische stellage. Deze cockpit is volledig bewegend, geeft natuurgetrouw overstuur en onderstuur weer, etc. Een scherm van naar schatting een meter of acht breed en een meter of drie hoog is in 180 graden rond deze cockpit neergezet. De coureurs van het F1-team komen hier eens per maand om gereden races te debriefen en om de volgende races voor te bereiden. Maar dat is niet alles wat hier gebeurt. De technici kunnen alle wijzigingen aan de auto’s inladen en derhalve ook onderdelen testen voordat ze daadwerkelijk geproduceerd worden of op een auto terecht komen.

Dat gebeurt ongeveer honderd dagen per jaar met testcoureurs / simcoureurs achter het stuur. Per dag worden er gemiddeld zo’n 120-130 ronden afgelegd. De simulator is zo nauwkeurig dat men continue kan testen en doorontwikkelen aan de auto. Denk overigens niet dat het makkelijk is om in deze sim goed te kunnen presteren. Zelfs als jij een koning bent met Gran Turismo op de Playstation, dan ga je het niet makkelijk krijgen. Men heeft meerdere malen getest met goede gamers, maar een gamer die niet echt racet heeft het doorgaans erg zwaar in de sim, terwijl een coureur die niet gamet vaak juist hele snelle tijden weet te zetten. De simulator wordt al heel vroeg in het seizoen ingezet om de auto voor volgend seizoen te gaan ontwikkelen. De eerste kennismaking door rijders met de nieuwe auto is doorgaans ook in de simulator, niet direct op het circuit.

Voor Max Fewtrell lijkt het slechts een kwestie van tijd te zijn voordat hij in de simulator terecht komt. Maar zoals het in de Formule 1 gaat, gaat het nu ook al voor Max: hij heeft zes teamgenoten om te verslaan, zodat zijn begeleiders kunnen zien dat niet die anderen, maar hij degene is die over een paar jaar Nico Hulkenberg of Daniel Ricciardo moet vervangen.