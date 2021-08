Alfa 75 Turbo Evoluzione occasion is cooler dan M3 E30

Zeg nou zelf, om nu weer een M3 of 190 te kiezen, is wel erg uitgekauwd. Deze Alfa 75 Turbo Evoluzione is nog de echte ‘emozione’!

Het zijn misschien wel de coolste auto’s die er zijn: homologatie-specials. Auto’s die specifiek ontworpen zijn voor de competitie, maar ook bruikbaar op straat moesten zijn. Op de komisch onbetrouwbare en zeldzaam trage BMW 320si (E90) na, zijn het ook geweldige rijdersauto’s.

De Mercedes-Benz 190 E 2.5 – 16 Evolution II (W201) en BMW M3 (E30) worden vaak genoemd als meest epische homologatiespecials. Maar er is een sedan die cooler is: de Alfa 75 Turbo Evoluzione. Deze rode schicht werd ontwikkeld met de Group A-homologatieregels in het achterhoofd. Er zijn er maar 500 van gebouwd, dat is precies het minimale aantal om in aanmerking te komen voor homologatie.

Zeldzaam

Hoeveel er nog van over zijn, is niet bekend, maar het zijn zeldzame auto’s. Zo’n Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione zie je minder vaak voorbij komen dan een BMW of Benz. Het enige dat misschien een beetje tegenvalt, zijn de prestaties. De Alfa 75 Turbo Evoluzione is namelijk wel een homologatiespecial, maar niet de snelste. Onder de kap ligt een lengte geplaatste 1.8 turbo viercilinder, die via een handgeschakelde vijfbak (transaxle) de achterwielen aandrijft.

De motor levert maximaal 155 pk, niet echt heel erg veel, alhoewel het koppel van 226 Nm dan wel redelijk is. Van 0-100 km/u sprinten is in 7,6 tellen gedaan en de topsnelheid bedraagt 220 km/u. Maar voor snelheid in rechte lijn moet je deze 75 Evo niet kopen.

Alfa 75 Turbo Evoluzione in nieuwstaat

De epische balans is wat deze auto’s zo leuk maakt. Dit exemplaar is bijna helemaal in nieuwstaat. Die grote naden duiden overigens niet op schade. Dat was gewoon hoe het Alfa het deed in de jaren ’80 (net als veel andere merken, overigens). Groot pluspunt voor het interieur, dat helemaal is gerestaureerd.

Het enige nadeel is natuurlijk de prijs. Want 103.000 euro is een flinke smak geld. Aan de andere kant, een beetje nette M3 of 190 Evo II doet vaak het dubbele tegenwoordig. Zeker als je kijkt naar de kilometerstand van deze Alfa 75 Turbo Evoluzione, want met 73.945 km kun je er nog eventjes tegenaan. Daarbij wil je liever een exemplaar die af en toe is uit geweest dan eentje met 200 km ofzo. Dan durf je er ook niet echt van te genieten. Met deze kan dat wel.

Kopen? De advertentie kun je hier checken!