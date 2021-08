Jackal met 650 pk moet Raptors gaan slopen

Deze PaxPower Jackal heeft maixmaal 650 pk, altijd lekker.

De Ford F-150 SVT Raptor bleek in de schot in de roos te zijn. Daarmee bedoelen we niet een inwoner van Schotland in zo’n rode bloem, maar de figuurlijke schot in de roos. Want het is een immens succes. Lekker voor Ford: de ontwikkelingskosten zijn lekker laag, terwijl de marges enorm hoog zijn. Combineer dat met de hoge afzet en voila: je hebt een cashcow.

Gek genoeg heeft General Motors nog niet een tegenstander daarvoor. Bij Stellantis hebben ze de RAM TRX (check hier de epische video), maar er is nog geen snelle Baja-achtige Silverado of Sierra. Daar komt nu (een beetje) verandering is. Want dit is de GMC Sierra Jackal van PaxPower. Dat is een bedrijf dat een enorm gat in de markt ziet en maar zelf is gaan handelen.

Stage 1

In dit geval is de basis voor de PaxPower Jackal een GMC Sierra, alhoewel een Chevrolet Silverado ook mogelijk is. Er zijn twee varianten, de Stage I en de Stage II We beginnen met de ‘Stage I’-versie. Op de foto’s is dat het witte exemplaar. Deze staat op een 3,5 inch liftkit. Het onderstel is aangepast met een nieuwe schroefset en uniballs. Uiteraard zijn er ook dikke velgen (17 x 9) en HELE dikke off-road banden (35 inch!).

Daarnaast krijg je ook bredere wielkasten, nieuwe motorkap en een uitlaatsysteem van Borla. De motor is een 5.3 liter V8, die je eventueel kunt voorzien van een 3.0 liter grote mechanische compressor. Daarmee stijgt het vermogen van 355 pk, naar 500 stuks.

Stage 2

Wil je meer, dan kan dat ook. de PaxPower Jackal Stage II is een stukje heftiger. Dat is de zwarte auto op de afbeeldingen. Deze is hoger, stoerder, breder en sterker. Je hebt ongeveer 30 centimeter MEER bodemvrijheid dan de stage I. Voor wie niet weet hoe groot 30 centimeter bodemvrijheid is: dat redden de meeste stoere crossovers (die als SUV’s verkocht worden) niet eens. De motor is ook in dit geval een V8, maar dan een 6.2 liter groot exemplaar. Ook hier gaat dezelfde supercharger erop. In dit geval stijgt het vermogen van 420 pk naar maar liefst 650 pk!

Prijzen PaxPower Jackal

Prijzen zijn ook bekend. De stage 1 kit kost omgerekend zo’n 15 mille. De Stage 2-kit moet kost 23.500 mille. in beide gevallen is dat exclusief de compressor. Die kost ‘slechts’ 12.500 euro extra. De PaxPower Jackal wordt niet in Nederland geleverd, alhoewel je de meeste onderdelen ook kunt bestellen. Vergeet alleen niet de auto als bedrijfswagen te registreren, anders wordt het geintje onbetaalbaar.