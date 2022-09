Bentley verbetert milieu met verbeterde milieuverbeteraar

Bentley verbetert het milieu met deze twee apparaten. U zult begrijpen, van deze edele Brit wordt je alleen maar beter.

Zelfs merken als Bentley moet gaan denken aan het milieu. En dan bedoelen we niet de voorouders van hun eigenaren, maar de auto’s zelf. Enkel en alleen een bulderende V8 of W12 kan echt niet meer anno 2022, ook niet in de hogere kringen (kennelijk).

Daarom is er de Bentley Bentayga Hybrid. In principe is het logisch, de Bentayga deelt veel techniek met de Audi Q7, Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg. Die zijn er alledrie ook als hybride, dus is het logisch om van de Bentayga ook een hybride aan te beiden.

Bentley verbetert milieu met hybride Bentayga!

Voor het komende jaar heeft Bentley twee welkome aanvullingen. Je hoeft nu niet meer alleen in een ‘standaard’ Bentayga rond te tuffen als je gekozen hebt voor de Bentayga Hybrid. Nee, er zijn twee compleet nieuwe uitvoeringen: de Bentayga S en de Bentayga Azure. Dat niet alleen, Bentley heeft ook de hybride-aandrijflijn onder de loep genomen.

Het accupakket is nu een stukje groter. Dat was vorig jaar nog 13 kWh, voor 2023 is dat 18 kWh. Volgens Bentley is het nu mogelijk om 43 km op de accu te halen, dat was 40 kilometer. Maar wacht Mike: er is meer!

Er is nu meer vermogen voorhanden, dat was 449 pk en is nu 462 pk. De elektromotor is goed voor 136 pk en 400 Nm. De benzinemotor is een 3.0 V6 turbo van Audi die we ook kennen uit diverse Porsches en Audi’s.

Twee verschillende uitvoeringen

Je kan de Bentayga nu krijgen in twee smaakjes: S en Azure. De Bentayga S is de sportieve variant. Je kan ‘m herkennen aan de grote wielen, alle hoogglans zwarte delen in plaats van chroom en in dit geval de knalgele lak. Deze Bentayga S is niet alleen sportiever qua uiterlijk, maar heeft ook een aangepaste ophanging met stijvere vering en straffere demping.

De Bentayga Azure is geen cabriolet, maar de nieuwe luxueuze, weelderige comfort-variant. Dat is het groene exemplaar op de foto’s. De chromen grille, raamlijsten en zilverkleurige velgen staan bijzonder goed bij de donkergroene lak. Prijzen zijn nog niet bekend, de huidige Bentayga Hybrid kost iets meer dan 210 mille.

Meer lezen? Dit zijn 9 Bentayga’s op Nederlands kenteken!