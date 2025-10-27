Bizarre collectie van overleden verzamelaar wordt geveild

Dit is niet de standaard Ferrari-collectie.

We willen het woord bizar niet te vaak gebruiken, maar deze keer is het toch echt wel van toepassing. De collectie die binnenkort geveild wordt is wel bizar te noemen. Niet alleen vanwege de auto’s, maar ook vanwege de samenstellingen.

Nee, het gaat niet over de sultan van Brunei, maar over de collectie van de Amerikaan Phil Bachman. De beste man is in augustus overleden en daarom wordt de collectie in januari geveild door Mecum Auctions.

Bachman vergaarde zijn vermogen met een dealerimperium van voornamelijk Japanse en Amerikaanse merken, maar zijn hart lag bij Italiaanse merken. Dat blijkt wel uit zijn verzameling, die uit twee Alfa’s bestaat en verder volledig uit Ferrari’s.

Wat de verzameling van Bachman vooral uniek maakt zijn de kleurstellingen. Waar de meeste verzamelaars kiezen voor saai ‘Resale Red’, koos Bachman juist hele gewaagde kleurcombinaties. Veel van zijn auto’s zijn geel met een rood of blauw interieur. Weer eens wat anders! We nemen een aantal hoogtepunten met jullie door.

Ferrari 599 GTO (2011)

Een van de meest opvallende auto’s uit de collectie is deze 599 GTO, uitgevoerd in geel met blauwe striping en gele velgen. De auto is ook voorzien van een knotsgek interieur. Bachman kocht de auto verder niet om te rijden: er staat 165 kilometer op de teller.

Ferrari 550 Barchetta (2001)

Meneer Bachman was ook niet vies van een McDonalds-spec. Zo is deze gele 550 Barchetta uitgevoerd met een geel-rood interieur. Er zit zelfs een matchend geel-rood kofferset bij. Sowieso is de Barchetta iets heel bijzonders, want hier zijn er maar 448 van gebouwd.

Ferrari FXX (2006)

De best klinkende auto uit de collectie is ongetwijfeld deze Ferrari FXX. Dit was de circuitversie van de Enzo, met een grotere 6,3 liter V12 die 800 pk leverde. Grappig genoeg heeft deze FXX meer kilometers dan de meeste straatauto’s in de collectie, namelijk 2.318.

LaFerrari (2015)

In de categorie hypercars vinden we ook nog twee LaFerrari’s, waaronder deze coupé. Een geel exterieur hebben we vaker gezien op een LaFerrari, maar een rood-met-geel interieur niet… Ook met deze auto is niet gereden, want er staat 252 kilometer op de klok.

Ferrari 430 Scuderia 16M (2009)

Sommige auto’s uit deze collectie hebben nog wel wat, maar deze 16M is gewoon lelijk. Geel is hartstikke gaaf, maar niet in combinatie met een rood dak en goedkoop ogende zwarte velgen. Om nog maar te zwijgen over het interieur. Een wonder dat Ferrari deze auto gemaakt heeft.

Alfa Romeo 8C Spider (2009)

Tot slot hebben we ook nog een verdwaalde Alfa: een 8C Spider. Bachman heeft ook Alfa Romeo zo ver gekregen dat ze een 8C in McDonalds-spec hebben gemaakt. Toch ligt deze auto een stuk prettiger op het netvlies dan de 16M.

En meer

Dit was nog maar een hele kleine greep uit de collectie. Zo is de ‘Big Five’ meer dan compleet met een 288 GTO, twee F40’s, een F50, een Enzo en twee LaFerrari’s. Verder zit er een 275 GTB, een 512TR, een SA Aperta en nog veel meer tussen. Allemaal met heel weinig kilometers uiteraard. Zit er wat voor je tussen? Laat het dan vooral even weten in de reacties!

Foto’s: Mecum Auctions