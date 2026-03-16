Terugroepactie van 500.000+ auto’s treft ook Nederlanders: dit zijn de getroffen modellen

Deze modellen moeten allemaal even langs de monteur om een mogelijk brandje te voorkomen.

De elektrificatie van de automobiel heeft voor een heel stel voordelen gezorgd, maar heeft zoals je misschien wel weet ook zo zijn nadelen. De nieuwe techniek vraagt bijvoorbeeld van fabrikanten om creatiever om te gaan met de motorruimte. Daar komen Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Lancia en Opel nu achter.

Het moederbedrijf van deze automerken, Stellantis, roept duizenden hybride auto’s terug wegens mogelijk brandgevaar. Het gaat wereldwijd om 531.971 auto’s. Daarvan rijden er 16.848 in Nederland rond. Serieuze aantallen dus.

Wat is er aan de hand?

Het probleem zit bij de elektrische installatie. Tussen de benzinepartikelfilterleiding en de beschermdop op de pluspool van de 48v-riemstartgenerator zit mogelijk onvoldoende ruimte. Hierdoor kan onder vochtige omstandigheden kortsluiting ontstaan, wat het risico op brand in de motorruimte vergroot.

De RDW zorgt voor wat geruststelling. Zij schatten het risico op brand in als ‘gemiddeld’ en niet ‘ernstig’. Je monteur lost het probleem op door de beschermdop op de pluspool van de riemstartgenerator te vervangen. Indien nodig wordt de opstelling van de benzinepartikelfilterleiding gewijzigd. Als de betreffende leiding beschadigd is, wordt deze vervangen.

Welke auto’s zijn betrokken bij de terugroepactie?

Wie kan er dan alleen een brief van de automerken verwachten? De modellen die getroffen zijn door het euvel zie je hieronder.

Stellantis kondigde de actie op 5 maart aan en heeft afgelopen week, op 13 maart, de terugroepactie doorgegeven aan de RDW. Komende donderdag 19 maart gaat Stellantis de klanten informeren wiens auto rondrijdt met het euvel. Vanaf die dag kunnen klanten een brief krijgen met daarin de oproep om even langs de dealer te gaan.