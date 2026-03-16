Vond je de GP van China leuk? Dan snap je er helemaal niks van, aldus Verstappen

Verstappen gaat helemaal uit zijn stekker vanwege de nieuwe F1-auto’s.

Mad Max is terug. Na een nieuwe teleurstelling op zijn werk is de Nederlandse Formule 1-coureur hélémáál klaar met de F1. Verstappen viel bij de start terug door weer een moeizame start, knokte zich terug naar P6, maar viel uit door een koelingsprobleem. Na de race staat hij de pers te woord en haalt uit naar de F1-auto’s van dit jaar zoals niet eerder.

Verstappen is vooral tegen de huidige F1-auto’s vanwege het belang van het elektrische deel van de aandrijflijn. Het gaat nu meer om het op- en ontladen van de accu. Daar komt nog bovenop dat coureurs extra vermogen krijgen wanneer ze binnen een seconde van de voorganger zitten. Dit is het inmiddels bekende Mario Kart-effect.

Verstappen gaat er direct met gestrekt been in: “Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait. Het is totaal niet leuk. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is geen racen.” Later voegt hij toe: ”Ik denk ook niet dat dit is wat echte F1-fans willen. Misschien vinden sommige fans het wel leuk, maar die begrijpen racen niet. Hopelijk kunnen we hier zo snel mogelijk vanaf.”

De grap: zowel Leclerc en Hamilton raakten maar niet uitgepraat over hoe leuk ze het vonden om op deze manier tegen elkaar te racen. Ja, ook Leclerc die dus de strijd verloor van zijn teamgenoot. Hamilton zei zelfs: ”Het was een van de leukste races die ik in lange tijd heb gereden, zo niet ooit, zeker gezien hoe goed de auto’s dit jaar zijn.” Indirect zegt Verstappen dus dat zij ook geen snars begrijpen van de racerij.

Ook Olav Mol heeft naar een vermakelijke race gekeken. Doorgaans sluit de ervaren commentator zich aan bij Verstappens mening, maar nu staat hij lijnrecht tegenover de coureur. En weet je, Mol komt nog met goede argumenten ook. ‘Ik heb gewoon een leuke wedstrijd gezien. Daar gaat het me eigenlijk om. Als ik puur achteroverleunend naar die wedstrijd kijk… We zagen echte uitremacties, en slechte uitremacties vielen ook op.”

Mol vervolgt: ”Hoe makkelijk of moeilijk het voor de rijders in de cockpit is, maakt me niet uit. […] Het gaat mij om wat ik voorgeschoteld krijg. In Australië kreeg ik al een redelijk leuke wedstrijd te zien. Als iemand roept dat deze Grand Prix van China minder leuk is dan die van vorig jaar, dan snap je het niet. Dit was veel leuker.”

Verstappen verdedigt mening

De Nederlander spreekt uit ervaring over de matige auto’s vanwege zijn inhaalrace na de dramastart: “We waren hard aan het vechten met Haas en Alpine. En natuurlijk met sommige andere auto’s, ja. Maar kijk naar hoe er geracet wordt: je boost langs iemand, op het volgende rechte stuk is je batterij leeg en dan boost hij weer langs jou. Het slaat nergens op.”

Is Verstappen zuur omdat ie in het middenveld rijdt?

Ook Audi-teambaas en ex-Red Bull-topmedewerker Jonathan Wheatley genoot. Hij nuanceert de uitspraken van Verstappen: ”Ik moet zeggen dat het voor mij helemaal niet leek op een soort nep-racen. Elke coureur probeerde het bij de ander. Ze raceten mooi. Ik vond het leuk om naar te kijken. Er zijn gevechten in het veld gaande die volgens mij erg bemoedigend zijn. Ik denk dat je Max’ opmerkingen ook wel kunt begrijpen, en dat komt door de positie waarin hij zich bevindt.”

Het is verleidelijk om Verstappens woede te wijten aan het gebrek aan een goede auto om mee te strijden. Hierover zegt de coureur: ”Dat zou ik ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product dat racen is. Het gaat er niet om dat ik boos ben over waar ik rijd, want eigenlijk vecht ik nu zelfs meer. Daardoor begrijp je juist nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait. Maar voor mij is dit belachelijk.”

Verstappen vermoedt ook een voorspelbaar seizoen. Hij zegt: “Het zijn toch gewoon Kimi [Antonelli] of George [Russell] die winnen? Het is niet echt heen en weer. Ze liggen mijlenver voor op de rest van het veld. Ferrari heeft soms gewoon van die goede starts, waardoor ze even vooraan komen te liggen, en dan duurt het een paar ronden voordat alles weer op zijn plek valt. Zoals ik al zei: dit heeft niets met racen te maken.” Nu is de F1 al vaker gedomineerd door één team en zelfs door één coureur (kun je je 2023 nog herinneren?), maar niet met zulke slechte auto’s.

Geen snelle oplossing

Het probleem zit zo diep geworteld in de F1 dat het er volgens Verstappen ook in 2027 nog niet uit is. Hier wil hij zich echter wel, samen met een groot deel van de coureurs, hard voor maken. “Ik denk dat ze [de FIA en FOM red.] begrijpen waar wij als coureurs vandaan komen. Ik denk dat ik voor de meeste coureurs spreek. Sommigen zullen natuurlijk zeggen dat het geweldig is, omdat ze races winnen – wat ook logisch is. Als je een voordeel hebt, waarom zou je dat opgeven? Je weet immers nooit of je weer een goede auto krijgt. Maar als je met de meeste coureurs praat, is dit niet wat wij leuk vinden.”

De grootste tegenstand in deze politieke strijd? De teams die het wél voor elkaar hebben: Mercedes en Ferrari. Verstappen: ”Maar het zal natuurlijk ook heel moeilijk zijn om iedereen het eens te laten worden. Niet iedereen hoeft het eens te zijn, maar de meeste mensen moeten wel akkoord gaan om veranderingen door te voeren. Zoals ik al zei: het is politiek, toch? Sommige mensen voelen dat ze nu een voordeel hebben en willen dat natuurlijk benutten. En dat begrijp ik ook. Ik ben niet dom. Maar als je ernaar kijkt vanuit het perspectief van de sport, dan is het gewoon niet goed.”

De kritiek had volgens de Nederlandse F1-kampioen prima voorkomen kunnen worden. Je hebt het fragment van Verstappen die in 2023 al waarschuwde voor het te grote belang van de batterij en elektromotor, waarschijnlijk voorbij zien komen. Hierover zegt VER3: ”Ze hadden eigenlijk al in 2023 naar ons moeten luisteren om te zien dat dit eraan zat te komen. Helaas hebben ze dat niet gedaan, maar misschien is het een les voor de toekomst. Als dat in de toekomst wel zou gebeuren, zou dat geweldig zijn.”

Daar hebben we op de korte termijn niks aan. De F1-beleidmakers gaan gelukkig wel deze week om tafel zitten met Verstappen en andere prominenten om tot snelle oplossingen te komen. Met het wegvallen van de races in april in het Midden-Oosten heeft de F1 een extra maand om aan de regels te sleutelen. Er worden al wat mogelijkheden besproken, zoals het wegnemen van wat elektrisch vermogen.

Wie heeft er gelijk?

Wat is nu de waarheid? Moet Verstappen niet zo zeuren of heeft hij een punt? Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. De auto-ontwerpen zelf zijn top: ze zijn klein, licht en leuk om naar te kijken. Inderdaad Mol, coureurs kunnen hier lekker mee sturen. Het enige nadeel zit echter wel bij die verdraaide aandrijflijn. Als het de FIA en FOM lukt om de aandrijving minder afhankelijk te maken van acculading en megajoule aan elektrisch vermogen, dan kunnen dit de leukste F1-seizoenen ooit worden. Zo niet, dan blijven we het nog jaren hebben over de Mario Kart-generatie.

Bron: Motorsport.com