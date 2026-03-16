Vond je de GP van China leuk? Dan snap je er helemaal niks van, aldus Verstappen

Verstappen gaat helemaal uit zijn stekker vanwege de nieuwe F1-auto’s.
Mad Max is terug. Na een nieuwe teleurstelling op zijn werk is de Nederlandse Formule 1-coureur hélémáál klaar met de F1. Verstappen viel bij de start terug door weer een moeizame start, knokte zich terug naar P6, maar viel uit door een koelingsprobleem. Na de race staat hij de pers te woord en haalt uit naar de F1-auto’s van dit jaar zoals niet eerder.
Verstappen is vooral tegen de huidige F1-auto’s vanwege het belang van het elektrische deel van de aandrijflijn. Het gaat nu meer om het op- en ontladen van de accu. Daar komt nog bovenop dat coureurs extra vermogen krijgen wanneer ze binnen een seconde van de voorganger zitten. Dit is het inmiddels bekende Mario Kart-effect.
Verstappen gaat er direct met gestrekt been in: “Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait. Het is totaal niet leuk. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is geen racen.” Later voegt hij toe: ”Ik denk ook niet dat dit is wat echte F1-fans willen. Misschien vinden sommige fans het wel leuk, maar die begrijpen racen niet. Hopelijk kunnen we hier zo snel mogelijk vanaf.”
De grap: zowel Leclerc en Hamilton raakten maar niet uitgepraat over hoe leuk ze het vonden om op deze manier tegen elkaar te racen. Ja, ook Leclerc die dus de strijd verloor van zijn teamgenoot. Hamilton zei zelfs: ”Het was een van de leukste races die ik in lange tijd heb gereden, zo niet ooit, zeker gezien hoe goed de auto’s dit jaar zijn.” Indirect zegt Verstappen dus dat zij ook geen snars begrijpen van de racerij.
Ook Olav Mol heeft naar een vermakelijke race gekeken. Doorgaans sluit de ervaren commentator zich aan bij Verstappens mening, maar nu staat hij lijnrecht tegenover de coureur. En weet je, Mol komt nog met goede argumenten ook. ‘Ik heb gewoon een leuke wedstrijd gezien. Daar gaat het me eigenlijk om. Als ik puur achteroverleunend naar die wedstrijd kijk… We zagen echte uitremacties, en slechte uitremacties vielen ook op.”
Mol vervolgt: ”Hoe makkelijk of moeilijk het voor de rijders in de cockpit is, maakt me niet uit. […] Het gaat mij om wat ik voorgeschoteld krijg. In Australië kreeg ik al een redelijk leuke wedstrijd te zien. Als iemand roept dat deze Grand Prix van China minder leuk is dan die van vorig jaar, dan snap je het niet. Dit was veel leuker.”
Verstappen verdedigt mening
De Nederlander spreekt uit ervaring over de matige auto’s vanwege zijn inhaalrace na de dramastart: “We waren hard aan het vechten met Haas en Alpine. En natuurlijk met sommige andere auto’s, ja. Maar kijk naar hoe er geracet wordt: je boost langs iemand, op het volgende rechte stuk is je batterij leeg en dan boost hij weer langs jou. Het slaat nergens op.”
Is Verstappen zuur omdat ie in het middenveld rijdt?
Ook Audi-teambaas en ex-Red Bull-topmedewerker Jonathan Wheatley genoot. Hij nuanceert de uitspraken van Verstappen: ”Ik moet zeggen dat het voor mij helemaal niet leek op een soort nep-racen. Elke coureur probeerde het bij de ander. Ze raceten mooi. Ik vond het leuk om naar te kijken. Er zijn gevechten in het veld gaande die volgens mij erg bemoedigend zijn. Ik denk dat je Max’ opmerkingen ook wel kunt begrijpen, en dat komt door de positie waarin hij zich bevindt.”
Het is verleidelijk om Verstappens woede te wijten aan het gebrek aan een goede auto om mee te strijden. Hierover zegt de coureur: ”Dat zou ik ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product dat racen is. Het gaat er niet om dat ik boos ben over waar ik rijd, want eigenlijk vecht ik nu zelfs meer. Daardoor begrijp je juist nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait. Maar voor mij is dit belachelijk.”
Verstappen vermoedt ook een voorspelbaar seizoen. Hij zegt: “Het zijn toch gewoon Kimi [Antonelli] of George [Russell] die winnen? Het is niet echt heen en weer. Ze liggen mijlenver voor op de rest van het veld. Ferrari heeft soms gewoon van die goede starts, waardoor ze even vooraan komen te liggen, en dan duurt het een paar ronden voordat alles weer op zijn plek valt. Zoals ik al zei: dit heeft niets met racen te maken.” Nu is de F1 al vaker gedomineerd door één team en zelfs door één coureur (kun je je 2023 nog herinneren?), maar niet met zulke slechte auto’s.
Geen snelle oplossing
Het probleem zit zo diep geworteld in de F1 dat het er volgens Verstappen ook in 2027 nog niet uit is. Hier wil hij zich echter wel, samen met een groot deel van de coureurs, hard voor maken. “Ik denk dat ze [de FIA en FOM red.] begrijpen waar wij als coureurs vandaan komen. Ik denk dat ik voor de meeste coureurs spreek. Sommigen zullen natuurlijk zeggen dat het geweldig is, omdat ze races winnen – wat ook logisch is. Als je een voordeel hebt, waarom zou je dat opgeven? Je weet immers nooit of je weer een goede auto krijgt. Maar als je met de meeste coureurs praat, is dit niet wat wij leuk vinden.”
De grootste tegenstand in deze politieke strijd? De teams die het wél voor elkaar hebben: Mercedes en Ferrari. Verstappen: ”Maar het zal natuurlijk ook heel moeilijk zijn om iedereen het eens te laten worden. Niet iedereen hoeft het eens te zijn, maar de meeste mensen moeten wel akkoord gaan om veranderingen door te voeren. Zoals ik al zei: het is politiek, toch? Sommige mensen voelen dat ze nu een voordeel hebben en willen dat natuurlijk benutten. En dat begrijp ik ook. Ik ben niet dom. Maar als je ernaar kijkt vanuit het perspectief van de sport, dan is het gewoon niet goed.”
De kritiek had volgens de Nederlandse F1-kampioen prima voorkomen kunnen worden. Je hebt het fragment van Verstappen die in 2023 al waarschuwde voor het te grote belang van de batterij en elektromotor, waarschijnlijk voorbij zien komen. Hierover zegt VER3: ”Ze hadden eigenlijk al in 2023 naar ons moeten luisteren om te zien dat dit eraan zat te komen. Helaas hebben ze dat niet gedaan, maar misschien is het een les voor de toekomst. Als dat in de toekomst wel zou gebeuren, zou dat geweldig zijn.”
Daar hebben we op de korte termijn niks aan. De F1-beleidmakers gaan gelukkig wel deze week om tafel zitten met Verstappen en andere prominenten om tot snelle oplossingen te komen. Met het wegvallen van de races in april in het Midden-Oosten heeft de F1 een extra maand om aan de regels te sleutelen. Er worden al wat mogelijkheden besproken, zoals het wegnemen van wat elektrisch vermogen.
Wie heeft er gelijk?
Wat is nu de waarheid? Moet Verstappen niet zo zeuren of heeft hij een punt? Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. De auto-ontwerpen zelf zijn top: ze zijn klein, licht en leuk om naar te kijken. Inderdaad Mol, coureurs kunnen hier lekker mee sturen. Het enige nadeel zit echter wel bij die verdraaide aandrijflijn. Als het de FIA en FOM lukt om de aandrijving minder afhankelijk te maken van acculading en megajoule aan elektrisch vermogen, dan kunnen dit de leukste F1-seizoenen ooit worden. Zo niet, dan blijven we het nog jaren hebben over de Mario Kart-generatie.
Bron: Motorsport.com
Reacties
Specht zegt
Ik heb de race na 15 rondes uitgezet.
En ben naar de efteling gegaan… Meer spanning dan in een race waar een puber en de kok van Alonso in de snelste auto domineren.
De rest van het jaar blijf ik er niet meer voor thuis.
GJZ zegt
Max heeft gelijk, die boost knop moet verdwijnen, net als het EV vermogen dat een hele ronde beschikbaar is dat is van belang
Jozo zegt
Ik vraag me af wat de FIA echt kan doen.
Ze kunnen alleen het vermogen van de batterij verlagen daarmee dus ook de hoeveelheid energie die teruggewonnen kan worden. Dit zorgt voor hogere rondetijden, maar minder clipping op het einde van het rechte stuk omdat ze alleen met het remmen in de remzone de batterij alweer volledig kunnen opladen.
Op zich is het idee van de huidge opzet niet eens zo slecht (voor de races), alleen dat clipping aan het einde van de rechte stukken is F1 onwaardig.
Los daarvan is de kwalificatie wel echt vermoord met dit reglement. Die ultieme snelle ronden waarbij het beste uit auto en coureur wordt gehaald is niet meer.
Stefje zegt
De FIA zou kunnen inzien dat als we elektrisch racen willen zien, we Formule E kunnen kijken.
We hebben er ook geen baat bij om voetballen te kijken, en de Champions League is ook niet echt milieuvriendelijk, maar daar klagen we toch ook niet over?
lekkaah zegt
Eens kijken hoeveel ze eraan kunnen doen als de helft z’n abbo opzegt..
“Niet kunnen” … lol, ambtenaren taal.
heckblende zegt
De MAX/DTS successupporters beginnen af te haken.
Doei!
Johanneke zegt
Kijk naar de kwalificatie resultaten, bij de volgende teams stonden hun twee auto’s naast elkaar op de grid:
Mercedes, ferrari, mclaren, red bull, racing bulls, williams, en de laatste 4 plaatsen waren voor AM en Cadillac. Dit geeft mij aan dat de kwaliteit van de auto belangrijk is, en de coureur zelf heel weinig kan doen. Ze kunnen niet boven hun auto uitstijgen door later te remmen, eerder op het gas, sneller door een bocht. Want je gaat langzaam door een bocht om de accu op te laden.
gregorius zegt
Ze hebben allebei gelijk.
In principe heeft FIA + LM eigenlijk wel gekregen wat ze wilden, Voor de leek gebeurt er een hoop. En er zijn redelijk wat gevechten. De leek, die denkt; hij pakt m, pak m terug. Een gevecht dat heen en weer gaat.
In ‘het echt’ komt een gevecht omdat de gene achterop sneller is dan de gene voor m. Ben je er voorbij, dan is het meestal voorbij.
Dus ja, voor LM is dit wel lekker.
Voor de geinformeerde fan is dit inderdaad wat minder. Je wil eigenlijk racen zien waar de coureur voor 80-90% aan het rammen is en dan voor de overige 10-20% nog even denken aan de tactiek.
Dat was er al een tijd niet bij de F1 en dit jaar is het dus nog veel minder. De coureurs zijn nu auto-managers. Eigenlijk zaten alle teamgenoten vrij dicht bij elkaar. Ze kunnen relatief makkelijk de auto managen op een manier dat het team zegt dat de auto het snelste is op en ronde. En dat is dus met een veel lager % aan het uiterste aan die auto halen, elke ronde weer.
Dus ja, MaxV heeft gelijk, maar ook weer ongelijk dat hij denkt dat de kijken ook daadwerkelijk ziet of het op het randje gaat elke ronde.
Maar goed, Russel kampioen, Antonelli 2e, LH44 en Leclerc bij elkaar.
verdebosco zegt
Verstappen heeft helemaal gelijk. Dit racen is nep. Het doet mij denken aan een paar decennia terug met voorgeprogrammeerde instellingen per situatie. De rijder deed niet het werk, de motor ook niet, het was alleen de techniek. Volslagen irrelevante ontwikkeling. Helaas lijkt de pure coureur Verstappen niet te worden gehoord. Misschien nog meer de politieke arena van de F1 betreden voor Verstappen. Of het is voor hem tijd om op en over te stappen. Ik zal hem missen. Hij is Schumacher voorbij, nog niet de legend als Senna, maar ook hem verslaat Verstappen qua prestaties.
acavs zegt
Het gaat er ook een beetje om of je de sport zelf als een soort ideaal ziet (het ideaal van pure racerij), of dat je het als een entertainmentsmiddel ziet. De FIA/FOM zijn de sport in de loop der jaren steeds meer als entertainmentsmiddel gaan zien. Ik ben zelf ook nooit fan geweest van DRS, de trend dat auto’s steeds groter worden en het downsizen van de motor. Het is een beetje als de ‘marvelisering’ van films, of de invloed van ‘mumble rap’ op de hiphop. Op een gegeven moment komt er wel weer een tegenbeweging, een reformatie zo je wil, die de boel weer meer richting het ideaal van pure racerij trekt. Maar dat zal wel even duren. En ondertussen moeten we het doen met wat we voorgeschoteld krijgen, of wegzappen. Er zijn in principe natuurlijk genoeg andere disciplines binnen de sport die dichter bij het ideaal van Max zijn gebleven.
Richmond zegt
Het is altijd entertainment geweest, al vanaf de eerste autorace. Of het nu gaat omdat de bestuurder van de auto plezier uit haalt om te racen of omdat er mensen langs de weg staan en genieten van het zien van die auto’s.
En toen het ook nog op de radio kwam en later de tv werd het helemaal entertainment. De sport is een product zodat iedereen die meedoet er geld aan verdient. Voor niks gaat niemand mee doen en worden ook geen races georganiseerd.
DRS is er gekomen als oplossing (pleister) voor het niet kunnen inhalen, teams zijn te goed met hun aero om het inhalen mogelijk te maken. Maak je de auto’s te simpel, dan lopen de specialisten weg, geef je ze de ruimte dan kun je dus niet inhalen.
Dat het nu wel kan komt door de grote prestatie verschillen tussen de teams onderling.