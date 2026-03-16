Om te janken: dit is een ‘sportieve’ Ford anno 2026

Dat zie je goed: een Ford Capri met een taartschep.

Weet je nog dat Ford ooit geweldige hot hatches bouwde? Dat is definitief verleden tijd nu ze de Fiesta en Focus geheel geschrapt hebben. En wat krijgen we ervoor in de plaats? Nou, dit dus.

Raceverleden

Wat je hier ziet is de Ford Capri Collection. De Capri is natuurlijk al een controversiële auto, omdat deze heel weinig recht doet aan het origineel. Of überhaupt aan het merk Ford, want onderhuids is het een Volkswagen. Dat betekent niet dat het een slechte auto is, maar de nieuwe Capri associëren met het raceverleden van Ford zou natuurlijk ontzettend misplaatst zijn. Toch?

Je raadt het al: dat is precies wat Ford nu doet. De Capri Collection is voorzien van “designaccenten geïnspireerd op het raceverleden van Ford”. De auto heeft een speciale kleur gekregen (Tribute Blue), klassieke striping, 21 inch velgen, een spoilerlip op de voorbumper, side skirts en – als klap op de vuurpijl – een grote spoiler. Dit alles moet het “sportieve karakter” van de auto benadrukken.

Enfin, we zullen niet al te veel woorden vuil maken aan de Capri Collection. Er zijn ook nog updates waar je wél wat aan hebt. Ford introduceert een aantal nieuwe features op de Capri, waaronder one pedal driving en V2L. Toevallig zijn dit ook de zaken die geïntroduceerd worden op de vernieuwde Cupra Born en de ID.3 Neo. Ford staat in ieder geval niet achteraan bij het uitdelen van de techniek, want de vernieuwde ID.3 moet nog onthuld worden.

Bovendien heeft de instapversie – de Standard Range RWD – een upgrade gekregen. Het vermogen is gestegen van 170 naar 190 pk. Dankzij een nieuwe LFP-accu stijgt de range van 374 naar 463 kilometer. Voor dit alles betaal je €40.850. Wil je tóch die dikke spoiler en striping? Dan ben je minimaal €49.250 kwijt. Dan heb je wel de Extended Range RWD, met 602 kilometer range.