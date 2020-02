Ferrari’s verkopen als warme broodjes

Ferrari verkocht afgelopen jaar meer auto’s dan ooit.

Slecht nieuws voor Ferrari-eigenaars: hun auto is namelijk minder exclusief dan ooit tevoren. Voor het eerst in de geschiedenis verkochten de Italianen meer dan 10.000 auto’s. Voor de mannen van Ferrari is dit uiteraard wél goed nieuws. Zij zagen hun omzet stijgen naar €3,7 miljard.

De meest auto’s gingen naar de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (ja, dat rekenen ze als een regio). Daar vond bijna de helft van alle Ferrari’s een baasje, namelijk 4.895 exemplaren. Noord- en Zuid-Amerika volgde met 2.900 verkochte exemplaren. De Chinezen wisten Ferrari ook wel te vinden in 2019. China was samen met Hongkong en Taiwan namelijk goed voor 836 Ferrari’s. Deze regio was de grootste stijger met 20%.

Vooral de V8-modellen deden het goed in 2019. Van de 488 werden er echter al wel iets minder verkocht, mede omdat de opvolger al zijn opwachting maakte. De eerste F8 Tributo’s werden ook al geleverd. De V8-modellen stegen bij elkaar met ruim 11%, waar de V12-modellen goed waren voor een stijging van 4,6%.

2019 was een jaar boordevol Ferrari-nieuws. Naast de genoemde F8 Tributo maakten we ook kennis met de krachtigste Ferrari ooit: de SF90 Stradale. Ook zetten de Italianen een nieuwe koers in qua design met de fraaie Roma. Over fraaie auto’s gesproken: de Monza SP1 en SP2 mochten er ook zijn. Ook werd zowel de 812 als de F8 Tributo in 2019 van zijn dak ontdaan.

We zijn benieuwd waar Ferrari dit jaar allemaal mee op de proppen komt. We kunnen wel alvast verklappen dat er minder modellen zullen komen dan vorig jaar. Als het meezit kunnen we eind dit jaar voor het eerst een blik werpen op de SUV. Met welke naam is nog even afwachten. Hoewel de SUV dit jaar nog niet geleverd wordt, verwacht Ferrari ook zonder dit belangrijke model al een verdere stijging van de omzet.

Voor de geïnteresseerden: op de site van Ferrari kun je een blik werpen op alle cijfers van 2019.

Foto: harmengerritsen op AutoJunk