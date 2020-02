Chinese Tesla Model 3’s vertraagd

De reden betreft de vertraging mag geen verrassing zijn.

De Tesla Model 3 is een enorm succes. Volgens de sceptici, critici en azijndrinkers komt dat enkel en alleen door subsidies die op elektrische auto’s wordt verleend. Dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Er zijn veel meer elektrische auto’s in de prijsklasse van de Tesla Model 3 en die verkopen aanzienlijk minder goed.

Populair

De Model 3 is niet alleen in Noorwegen en Nederland populair. In veel landen wereldwijd kan de elektrische sportsedan op veel animo rekenen. Sterker nog, Tesla kan de vraag nauwelijks bijbenen. Het feit dat de Model 3 afgelopen maand nauwelijks verkocht werd in Nederland, heeft voornamelijk te maken met het feit dat er in januari geen boot met Model 3’s aan kwam in de Nederlandse haven.

Gigafactory

Onze Model 3’s komen uit Amerika. Dat is niet de enige fabriek waar Tesla de Model 3 in elkaar schroeft. Er staat ook een Tesla Gigafactory in Shanghai, China. Deze fabriek is nog maar nét in gebruik genomen, maar moet nu alweer bijna activiteiten tijdelijk staken.

Corona-virus

De reden is simpel. Het Corona-virus heerst in die contreien. De assemblage staat daarom een tijdje stil. De bedoeling is dat 10 februari de assemblagelijn weer actief is. Elon Musk heeft grote plannen met de gigafactory in China. Aan het einde van 2020 worden alle onderdelen van het productieproces uitgevoerd in de fabriek in China.

Via: nu.nl