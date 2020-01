Ferrari spant rechtszaak aan over SUV

Hadden ze net zo’n leuke naam bedacht…

We leven in een tijd waarin zo’n beetje alle sportwagenfabrikanten hun merkwaarden overboord gooien. Ferrari heeft er nog even mee gewacht, maar ook zij gaan nu aan de SUV. Ook aan de elektrische auto, maar daar gaat het deze keer niet over. Ferrari heeft op dit moment namelijk een klein probleempje met hun SUV.

Wat is er aan de hand? Ferrari had alvast een leuke naam bedacht voor de SUV: Purosangue. Dit is onvervalst Italiaans voor ‘volbloed’. Het is een beetje eigenaardig dat ze deze naam juist voor een SUV moeten gebruiken, maar er is nog een ander probleem. De naam is namelijk al in gebruik.

Ferrari heeft daarom aan de stok gekregen met de Purosangue Foundation. Zij hadden deze naam geregistreerd om kleding en andere producten te verkopen. De Italiaanse stichting heeft als doel doping in de sport tegen te gaan. Dat verklaart ook meteen de naam ‘puur bloed’.

De liefdadigheidsinstelling wil voorkomen dat Ferrari er met hun naam vandoor gaat. Misschien niet in de eerste plaats omdat ze zo gehecht zijn aan hun naam, maar omdat hier een slaatje uit de slaan valt. Dat is echter hun goed recht, want: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Ferrari stribbelt tegen door te zeggen dat de stichting de naam te weinig gebruikt heeft de laatste jaren. De Purosangue Foundation spreekt dat weer tegen door te zeggen dat ze meer dan genoeg bewijs hebben van hun bezigheden.

Wie er gelijk krijgt in de rechtszaak zullen we over ruim een maand te horen krijgen. In het ergste geval moet Ferrari een andere naam bedenken voor hun SUV. De onthulling staat op z’n vroegst gepland voor eind dit jaar dus ze hebben nog even de tijd. Misschien hebben jullie nog wat leuke suggesties?

Met dank aan Niels voor de tip!

Via: The Financial Times