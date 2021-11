BREEK: Verstappen krijgt straf, Hamilton kampioen

Max Verstappen is even op de koffie geweest bij Garry Connolly en co. Het resultaat is een dikke vette straf.

Een toch al zware opgave dit weekend voor Max Verstappen is zojuist nog zwaarder geworden. Gisteren bleek na de kwalificatie dat onze held mogelijk gele vlaggen genegeerd had bij het zetten van zijn laatste snelste ronde in Q3. Het was inderdaad opvallend dat Max Emilian gisteren zijn rondetijd nog verbeterde nadat Gasly zijn auto stuk reed op een kerbstone. Ondergetekende dacht echter te zien dat de gele vlaggen net voor de neus van Verstappen verdwenen.

Camerabeelden vanaf de auto van Max toonden echter dat er wel degelijk dubbel geel hing op een stuk circuit waar Verstappen vol door bleef gassen. Kamp Red Bull opperde echter dat er op Max’ stuur en op de elektronische borden naast de baan niks te zien was. Dit is eveneens op te maken uit de onboard camera. Hoe dan ook moest Verstappen zich vanochtend melden bij de stewards om zichzelf te verantwoorden. Hetzelfde gold overigens voor Valtteri Bottas en Carlos Sainz.

Voor twee van de drie mannen met een gemiddeld startnummer van exact 55 bleek dat geen goed nieuws te zijn. Valtteri Bottas moet drie plekken inleveren op de grid. Max Verstappen moet zelfs maar liefst vijf plekken inleveren op de grid. Carlos Sainz heeft gek genoeg alleen maar voordeel van de situatie.

Carlos claimt dat hoewel hij de gele vlaggen niet zag, hij wel de trage auto van Gasly opmerkte. Daarom is hij alsnog van zijn gas gegaan vanwege het vermoeden dat er een gele vlag hing. De telemetrie ondersteunt hem daar kennelijk in. CS55 schuift zo nota bene twee plekjes naar voren op de grid. Bottas claimt ook dat hij de gele vlag niet gezien heeft, maar geeft goudeerlijk toe dat hij geen moment van zijn gas is gegaan toen hij Gasly zag hobbelen. Wat een geweldige vent is het toch ook.

De straf voor Max Emilian valt helaas zwaarder uit dan die voor Bottas. Daardoor staat Max op de grid dadelijk achter Sainz én achter de Fin. Dat heeft alles te maken met het feit dat Max ‘dubbel geel’ negeerde en Bottas slechts enkel geel. De stewards, dit weekend onder andere weer bestaande uit Max’ grootste fan Garry Connolly, claimen begrip te hebben voor het feit dat de elektronische waarschuwingen niet aan stonden. Maar ze beschouwen dit niet als een geldig excuus om Max vrij te spreken. Tsja, als je een man die je toch al graag zoveel mogelijk straf geeft een dergelijk goed excuus geeft, dan kopt hij die natuurlijk binnen. Connolly en zijn kornuiten beroepen zich daarbij op onder andere de volgende regels:

1. Article 27.1 of the Formula One Sporting Regulations states that the driver must drive the car alone and unaided.

2. Appendix H of the Code states that flags and lights have the same meaning (and hence a flag signal must be complied with)

5. The driver acknowledged his awareness of the presence of Car 10 on the right side of the track. Having seen a disabled car, it is reasonable to expect, as was the case of the driver of Car 55, that there was a potential danger and that a yellow flagsituation probably existed and therefore to take the appropriate action (i.e. to reduce speed).

FIA, hoopt dat Max Verstappen degradeert