De FIA wordt vanaf nu gesponsord door Red Bull

De FIA heeft een nieuwe sponsordeal en die doet hier en daar wat wenkbrauwen fronsen.

Terecht of niet, de FIA is vaak het onderwerp van kritiek. Mercedes-fans vinden dat de FIA Red Bull voortrekt en Red Bull-fans vinden het omgekeerde. Vandaag gooit de FIA weer olie op het vuur van critici, met een nieuwe sponsordeal.

De FIA heeft namelijk een driejarig sponsorcontract gesloten met… Red Bull. Dat zit zo: de FIA heeft een nieuwe kledingsponsor en dat is AlphaTauri. Het kledingmerk van, inderdaad, Red Bull. Het FIA-personeel gaat de komende drie jaar dus in Red Bull-kledij rondlopen.

Red Bull heeft hiermee een manier gevonden om AlphaTauri alsnog onder de aandacht te brengen, nu het niet meer de titelsponsor is van het voormalige Toro Rosso. Zoals we allemaal weten is dat team omgedoopt tot eh… *checkt notities* Visa Cash App Racing Bulls F1 Team.

Op social media wordt deze aankondiging van de FIA niet met gejuich ontvangen. Velen vinden toch dat dit een beetje afbreuk doet aan de onafhankelijke positie die de FIA zou moeten hebben. Anderen verdedigen de FIA door op te merken dat ze ook al gesponsord wordt door Mercedes en Aston Martin, omdat zij de safety en medical cars leveren. En daar hoor je niemand over…

Is kleding sponsoren inderdaad net zo acceptabel als het aanleveren van safety cars, of is dit een dubieuze deal van de FIA? Jullie mogen het zeggen in de reacties!

Foto credit: Creative Industries Styria