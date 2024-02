De elektrische hot hatch van Alpine is in aantocht!

Dit zijn de eerste beelden van de productieversie van de Alpine A290.

We zitten eigenlijk nog steeds te wachten op de eerste elektrische hot hatch. Een Ioniq 5 N ziet er weliswaar uit als een hot hatch, maar dat blijft een lomp groot ding. En de Abarth 500e en de MINI Cooper SE eigenlijk te braaf om voor een hot hatch door te gaan. Maar nu lijkt er eindelijk een échte elektrische hot hatch in aantocht te zijn: de Alpine A290. Dit is ook meteen de eerste nieuwe Alpine sinds de A110.

De A290 hebben we alleen nog gezien als concept car met futuristische velgen en het stuur in het midden, maar nu krijgen we de eerste beelden van de productieversie te zien. Alpine is er momenteel mee aan het spelen in de Zweedse sneeuw.

De productieversie van de A290 (zonder die gekke β) oogt helaas iets minder dik dan de concept car. Een belangrijk verschil is dat de productieversie gewoon een vijfdeurs lijkt te worden, waar de concept een driedeurs was. De spoiler is ook flink gekrompen en de wielkasten zijn een stuk minder uitgeklopt.

Toch blijven er nog genoeg leuke elementen over. De ‘rallylampen’ hebben het productiestadium gelukkig gehaald en de voorbumper oogt lekker agressief. De Alpine A290 krijgt ook toffe kruisspaaksvelgen, met daaromheen Michelin Pilot Sport EV-, Pilot Sport 5- of Pilot Alpin 5-banden.

We krijgen ook alvast een glimp van het interieur te zien. De A290 krijgt in ieder geval een sportief stuurtje, met een afgeplatte onderkant en een 12-uursmarkering. Om de sportieve beleving compleet te maken zitten er ook een paar speciale knoppen op het stuur: een Overtake-knop en een Recharge-knop, naast een knop om de rijmodi te selecteren. Het stuur zit overigens gewoon links en niet in het midden, dus het wordt geen mini-McLaren F1.

De technische specificaties van de A290 verklapt Alpine nog niet, maar wel de afmetingen van de productieversie. Met een lengte van 3,99 meter wordt de A290 nog iets compacter dan de huidige Clio, die 4,053 meter lang is. De Alpine is wel breder (1,82 meter) en hoger (1,52 meter).

Voordat de Alpine A290 onthuld wordt, moet natuurlijk eerst de huis-tuin-en-keuken-Renault 5 gelanceerd worden. Dat gaat zeer binnenkort al gebeuren: over een week zullen alle ogen in Genève gericht zijn op deze auto. Vooral omdat dit de enige interessante onthulling is, maar dat terzijde. Vervolgens moeten we nog even geduld hebben tot juni, want dan zal de Alpine A290 zijn opwachting maken.