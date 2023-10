Red Bull: “Volle pijn FIA straf gaan we nog voelen”

Red Bull denkt dat het de straf van de FIA nog wel gaat voelen.

Vorig jaar was er veel te doen rondom het feit dat Red Bull het budgetcap had gebroken in de Formule 1. Dat is natuurlijk niet handig in het eerste jaar dat het gehandhaafd wordt. En zeker niet als je ook nog eens het kampioenschap binnenhaalt met je extra uitgegeven geld. Red Bull claimde uiteraard dat het bedrag van de overschreiding net genoeg was om de arme medewerkers in Milton Keynes een dagelijkse lunch te geven. Maar concurrenten riepen de FIA op om Red Bull keihard aan te pakken.

De FIA deed dat…niet echt. Er was bewust ambiguïteit nagestreefd om wat de straf zou moeten zijn. Dit met het oog op het feit dat teams anders ‘in zouden calculeren’ hoeveel zij zouden winnen (en verliezen) door het bij voorbaat incasseren van de straf. Red Bull kreeg uiteindelijk een geldboete en is verder onder andere gekort op de tijd die het mag besteden aan het ontwikkelen van de auto in de windtunnel.

Cynici zullen zeggen ‘nou dat heeft lekker veel effect gehad’. Red Bull is dit jaar immers dominanter dan ooit tevoren. Tot op heden won het team alle races behalve die in Singapore. Maar Christian Horner, denkt dat de echte pijn nog gevoeld zal gáán worden. Niet dit jaar dus, maar wel in de nabije toekomst:

Thankfully, we came out with a very strong car at the beginning of the year and we’ve been able to apply most of the development time from quite early in the season to next year’s car. So that’s been important. Well certainly, we’ve not seen the full impact yet because it obviously has compromised the amount of development that we’ve been able to do this year. Christian Horner, heeft alvast een excuus klaar indien de RB20 niet zo episch is als de RB19

Tsja, volgend jaar dus, dan komt de echte klap. Althans, volgens Horner. Het zal ons eerlijk gezegd benieuwen. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat de concurrentie wat dichterbij komt na weer een winter hard kopiëren ploeteren. Maar eigenlijk, is er niet zoveel reden om te denken dat de krachtsverhoudingen drastisch veranderen. De reglementen voor volgend jaar zijn immers grotendeels gelijk aan die van dit jaar. Dikke kans dus ook dat de teams hun huidige auto’s gewoon door laten evolueren, wellicht uitzonderingen daargelaten (Ferrari? Mercedes?).

Voor Max Verstappen is in ieder geval te hopen dat hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. En dat Horner dus een beetje pijn vijnsd voor de (tri)Bühne zoals slechts de beste voetballers dat kunnen. Waarvan akte…