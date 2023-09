FIA oordeelt: Red Bull hield zich aan budgetlimiet

Basta. Red Bull Racing en alle andere teams hielden zich aan het budgetlimiet in 2022.

Alle geruchten, roddels en what else kunnen in de prullenbak. De FIA heeft geconcludeerd dat Red Bull Racing zich in 2022 keurig netjes heeft gehouden aan het gestelde budgetlimiet van 140 miljoen dollar. Alle teams overigens.

De conclusie werd getrokken na een onafhankelijk onderzoek, ingesteld door de FIA. In 2022 ging Red Bull nog door het stof, nadat bleek dat het team in 2021 het limiet met 2,3 miljoen dollar had overschreden. Het kwam het team op een miljoenenboete te staan. Ook moest het team 10 procent minder tijd doorbrengen in de windtunnel in vergelijking met de andere teams. De consequenties van die straf zijn niet echt te merken voor het team: Red Bull Racing staat dit seizoen mijlenver voor in de punten op de concurrentie.

Budget cap naar beneden

Alle Formule 1-teams zijn in 2022 niet over het limiet van 140 miljoen dollar gegaan. De afgelopen jaren is de budget cap bijgesteld. In 2021 was er nog een budget van 145 miljoen dollar beschikbaar voor de ontwikkeling van een Formule 1-auto. In 2022 is dit bijgesteld naar 140 miljoen en dit jaar ligt de limiet op 135 miljoen. Dit is onder andere gedaan om het middenveld wat meer gelijk te trekken met de topteams. Bij Haas hebben ze nu eenmaal wat minder te besteden dan bij Scuderia Ferrari, bijvoorbeeld.

Voordeel

Door het budgetplafond te overschrijden kan een team voordeel hebben op de rest. Vandaar dat de FIA streng onderzoek laat doen naar de uitgaven van alle Formule 1-teams. Red Bull Racing heeft zich in 2022 in elk geval netjes gedragen. Net als alle andere teams is het budget gerespecteerd.