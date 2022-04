Fiat 500 Dolcevita heeft mooier leer dan jouw BMW 3 Serie

Toch wel verfrissend, zo’n kleine luxe auto die níet sportief pretendeert te zijn. De Fiat 500 Dolcevita doet het met schitterend leder.

Ken je ze nog? De Renault Clio Baccara, Peugeot 205 Roland Garros of de Lancia Ypsilon LX? Kleine en charmante auto’s met enorm veel luxe. Natuurlijk, er zijn ook Duitse hatchbacks met rijke uitrusting en er zijn talloze Mini’s, maar zo’n mediterraanse hatchback met rijke uitrusting klopt gewoon.

Fiat heeft ook een serie luxe modellen onder de naam ‘Dolcevita’. Die werd in 2019 al onthuld, nu is het tijd voor een opgefriste versie en een Dolcevita op basis van de Fiat 500X ‘Cabrio’.

Luxe Fiat 500 Cabrio

We beginnen met de Fiat 500 Cabrio. Dit is voor de verandering níet de nieuwe elektrische variant, maar eentje met ouderwetse plofmotor. Het is wel een moderne unit, die 1.0 FireFly-motor met (zeer milde) elektrische ondersteuning. De motor levert 70 pk aan vermogen en 92 Nm aan koppel. De 500 Cabrio Dolcevita is altijd Gelato White en voorzien van beige dak. verder kun je ‘m herkennen aan de 16 inch ‘diamond cut’-velgen en de chromen spiegelkappen.

Het hoogtepuntje is de bekleding, dat is namelijk van Paltrona Frau. Ja, dat betekent dat deze Dolcevita een betere en mooiere leerkwaliteit heeft dan een beetje BMW 3 Serie of Audi A4. De Duitsers gebruiken nog dat veel te strakke ‘kippeleer’, Frau-leder is juist heel dik, zacht en plooit een beetje. Ook gaaf: het paneel is van een lichte houtsoort. Qua uitrusting zit zo ongeveer alles erop dat mogelijk is.

500X Dolcevita

Dan gaan we verder met de Fiat 500X Cabrio. Nu is ‘Cabrio’ uiteraard nogal vergezocht. Het is eigenlijk een Fiat 500X met een groot schuifdak. Maar hey, als je met dit apparaat je ontbijtje gaat halen aan de kust van Sorento, dan doe je dat dak zo ver open, toch?

Deze 500X Dolcevita heeft een 1.5 viercilinder, goed voor 130 pk en 240 Nm. Ook hier is er een kleine elektromotor ter assistentie. Deze levert nog eens 20 pk en 55 Nm extra. Een verschil met de gewone 500 is dat de 500X een automaat met dubbele koppeling heeft.

Ook hier krijg je Gelato White lak en mooie wielen, 18 inch in dit geval. Wederom is het grote dak en de lederen bekleding de grote USP. Uiteraard zijn zaken als automatische airco, navigatie en stoelverwarming gewoon standaard. Prijzen zijn onbekend, evenmin of beide Dolcevita-uitvoeringen ook naar Nederland komen.

