Eigenlijk moet iedereen een Jaguar kopen. Waarom koop jij geen Jaguar? Kijk dan hoe mooi!

De zoveelste wederopstanding van Jaguar lijkt op dit moment niet echt geslaagd te noemen. Wederom zijn er schandalig weinig mensen die een Brits staaltje engineering voor hun deur willen parkeren. Dat is vreemd, want voldoet Jaguar niet aan alle eisen die je stelt? Ze zijn bloedmooi, praktisch, rijden uitstekend en niet eens zo gek duur.

Daar moesten we aan denken op het moment dat het Jaguar persbericht op de digitale deurmat plofte. Jaguar heeft namelijk het programma herzien van de Jaguar XE en Jaguar XF. In Nederland krijg je nu standaard het R-Dynamic-pakket op die modellen.

R-Dynamic nu standaard op alle Jaaaags

Het R-Dynamic-pakket behelst items als dikkere bumpers, sideskirts, mooie wielen, sportstoelen en nog wat sportieve attributen die van de XE en XF een dikke auto maken. Aangezien iedereen een M Sport, AMG Line of S Line pakketje bestelt, is het zo’n gekke keuze niet. Met het verschil misschien dat de Jaguars er beter uitzien.

Objectief (discussie!) gezien zijn ze sowieso mooier dan de Duitse tegenstrevers. De Jaguars styling bestaat uit minder tierlantijnen, strakkere vormgeving en perfecte proporties. Ian Callum levert bijna altijd meesterwerken.

Jaguar heeft dus nu het gamma flink uitgekleed. Alleen de ‘populaire’ modellen kun je nog kiezen. Dat betekent een 200 pk dieselmotor (al dan niet met AWD) of een 250 pk sterke benzinemotor (altijd premium RWD).

Dit motorenaanbod geldt voor zowel de XE als de XF en XF Sportbrake. De Jaguar XE R-Dynamic kost 61.993 euro, de Jaguar XE R-Dynamic is er vanaf 67.976 euro en de Jaguar XE R-Dynamic Sportbrake moet 81.040 euro opbrengen. Niet spotgoedkoop, maar behoorlijk op ‘Duits’ niveau.

Waarom koop jij geen Jaguar?

We stellen deze vraag, want het aantal Jaguars dat er verkocht is dit jaar, is schrijnend. De teller staat op 66. Niet op 66000, 6600 of 660, maar 66. Meer niet! De E-Pace, je weet wel, die compacte crossover, was goed voor 9 exemplaren. Van de XF verkocht men 11 stuks. Nog erger is misschien wel de populairteit van de I-Pace.

De auto van het jaar 2019 is 2022 goed voor 2 verkochte exemplaren. 2! En het volumemodel dan, de XE? Daar werden er tot op heden 3 van op kenteken gezet. Even voor de goede context, Porsche verkocht deze paar maanden 158 stuks van de Porsche 911, een niche sportwagen.

Dan is het de vraag nu aan jullie? Waarom koop jij geen Jaguar? Bevalt de badge niet? Is er geen dealer in de buurt? Mis je een zescilinder uitvoering met stoffen bekleding? Kortom, weet jij de reden waarom Jaguars op dit moment zo zeldzaam impopulair zijn. Laat het weten, in de comments!

