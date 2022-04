Duurste Saab occasion van Marktplaats heeft 305 pk!

De duurste Saab occasion van Marktplaats is een bijzondere en heeft 305 pk. Al is het niet perse de beste liefhebbersauto.

Er zijn merken die bijna elke autoliefhebber wel kan waarderen. Een bekend voorbeeld is Saab. Het inmiddels dode Zweedse automerk wist lang de harten van vele autofanaten te stelen door eigenwijze auto’s en toch vaak dat linkje met vliegtuigen. Noem maar eens een ander merk dat een ‘Night Panel’ knopje had in het dashboard.

Duurste Saab

Af en toe komt Saab dus eens terug in de kleine dingetjes. Ook als inspiratie voor een occasion artikel met een auto op Marktplaats. Er zijn goedkope Saabs, maar wat krijg je als je een dure Saab koopt? Wij zochten dat even uit en het is een klein beetje een verrassing.

Saab 9-4X

De auto in kwestie is namelijk een Saab 9-4X. Misschien ken je hem, misschien niet. Het is één van de latere Saab-modellen en daarom de laatste keer dat GM zich ontfermde over de basis van de auto. De auto deelt zijn basis met de Cadillac SRX, een middelgrote SUV in de VS. Hier noemen we dat een grote SUV, trouwens. Het was wel de bedoeling dat je hem hier gewoon mocht kopen, maar niemand deed dat. Saab ging op de fles voordat de auto hier geleverd zou worden. Uiteindelijk zijn er maar iets van 400 stuks van de 9-4X verkocht en het grootste deel bleef in Amerika, waar hij samen met de SRX gebouwd werd. Geen één 9-4X heeft de Nederlandse dealers bereikt toen ‘ie in 2011 op de markt zou komen.

Saab 9-4X als occasion

Gelukkig is er altijd nog de wondere wereld van importeren en zo kom je nog af en toe een 9-4X tegen in Nederland. Zo ook deze Saab 9-4X occasion die te koop staat in Nederland. De grote basis van de 9-4X kwam in combinatie met een grote motor. De krachtigste motor beschikbaar ligt dan ook in de 9-4X van vandaag. Het gaat om de Aero-versie, met een 2.8 liter grote V6 met turbo. Dat leverde een toch aardig pk-aantal van 305 stuks op. Een echte strepentrekker is het niet, maar de combinatie 305 pk en vierwielaandrijving (XWD) leverde toch een sprinttijd van 7,7 seconden naar de 100 km/u op. Het is echter vooral een grote, handige SUV.

Kopen!

Een wat vreemde eend in de bijt en helemaal voor Nederland, maar wie een grote Saab SUV zoekt heeft aan deze 9-4X occasion op Marktplaats wellicht een hele toffe auto. Er staat een nette 76.600 km op de teller, de auto heeft een hele waslijst aan opties en dus een lekker dikke motor. Duurste Saab betekent ook dat het wel een flinke bult geld gaat kosten, helemaal voor een auto uit 2011. De verkoper wil er 47.500 euro voor hebben. Durf jij? Dan mag je je slag slaan op de advertentie van de Saab 9-4X op Marktplaats.