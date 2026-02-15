Fight: De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse tegen de BMW 7 Serie en de Audi A8

Heeft de koning nog steeds de macht over het rijk der rijken?

We moeten eerlijk zeggen dat we best positief verrast waren toen we erachter kwamen dat de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse best goed viel onder onze lezers. Een poll op onze sociale kanalen wees namelijk uit dat slechts een kleine meerderheid het oude model verkiest boven de nieuwe variant. Dat klinkt misschien als het tegenovergestelde van ‘positief’, maar als je al even in de autowereld meedraait, dan weet je dat dit een enorm goede score is. De Nederlandse autoliefhebber denkt altijd dat vroeger alles beter was.

In die ‘vroeger’ was de S-Klasse koning over zijn klasse. Tegenwoordig wordt die titel nog wel een betwist door BMW of Audi. Onze koning rijdt bijvoorbeeld ook geen S-Klasse, maar een extra lange Audi. Kortom, genoeg reden om eens te kijken welke van de edele vierwielers daadwerkelijk de kroon mag dragen.

Een weelde aan keuze, behalve bij één

Zoals je verwacht begint de weelde aan keuze al bij het selecteren van de aandrijving. Zelfs diesels en volledige elektrische varianten staan in het aanbod. Behalve bij Audi. Op het moment van schrijven bestaat de A8 namelijk helemaal niet meer in het Nederlandse aanbod. Waarom? Omdat de levering in Nederland gestopt is. Met andere woorden: hij valt ook direct uit deze vergelijking.

Eerst dachten we nog dat het dan wellicht grappig zou zijn om geheel in stijl de evenzo iconische Trabant, onder de naam Audi A8 te vergelijken. Maar toch laten we dat voor deze keer achterwege. En dus blijven we achter met de S-Klasse en 7 Serie. Maar nu we toch aan het schrappen zijn mag ook de i7 naar de guillotine. Waarom? Het is de enige met volledige elektrische aandrijving: Blasfemie in deze categorie. En vooral oneerlijk tegenover de S Klasse, want die komt niet verder dan een halve elektrische aandrijving. Kortom: appels vergelijken we liever niet met peren.

Nu we het kaf van het koren hebben gescheiden, kunnen we de twee uitdagers tegenover elkaar zetten. Laten we met het minst relevante beginnen: de prijs. Mercedes-Benz vindt dat iemand die 136.361 euro kan uitgeven aan een auto, ook wel in een S-Klasse gezien mag worden. BMW legt die drempel iets lager. Daar mogen ook de wat minder bedeelden instappen voor een inleg van minimaal 127.902 euro en veertig cent. Het kan nog iets goedkoper, want de volledige i7 is al bereikbaar vanaf 124.256 euro en tien cent. Maar daar hebben we het verder niet over.

Diesel? Geen probleem zolang je maar betaalt

Waar het gepeupel geforceerd wordt om in een elektrische auto te stappen, kun je met genoeg geld bij de Duitsers gewoon aankloppen voor een diesel. Dat kost wel wat meer, want een S-Klasse op duivelssap moet minimaal 162.817 euro opbrengen. Bij BMW zijn ze wat makkelijker en erkennen ze voor 145.849 euro en veertig cent dat er nog steeds mensen zijn die graag minder vaak tanken en verder rijden.

Tot dusver hebben we het alleen nog over de instappers. Andere uitersten zijn er natuurlijk ook, want ‘nee’ wordt er niet snel verkocht in deze categorie auto’s. Wil je een machtige en sportieve S-Klasse, dan levert Mercedes-Benz met alle liefde de S 580 4Matic met AMG Line Plus-pakket voor 234.145 euro. Deze heeft een machtige vierliter V8 met twee turbo’s en mild-hybride ondersteuning onder de kap die 560 pk (537 pk uit de V8 + 23 pk uit de elektromotor) en 750 Nm door een 9-traps automaat naar alle vier de wielen stuurt.

BMW blijkt hierin toch iets machtiger, of eigenlijk vooral efficiënter. Het absolute topmodel, de BMW M760e xDrive, haalt namelijk 571 pk uit de combinatie van een drieliter zes-in-lijn (381 pk) en een elektromotor (197 pk). Daarvoor tik je 154.921 euro en zestig cent af. Het kan nog een stapje heftiger, want BMW biedt ook een i7 M70 aan met 659 pk, maar daarvoor moet je afstand doen van alle cilinders, dus daar hebben we het verder niet over.

‘Rear-Seat Entertainment Experience’

Waar we het nog wel over moeten hebben zijn de opties en het gebrek hieraan. Zoals de Duitsers betaamt zijn ook de S-Klasse en 7 Serie verrassend karig bij instap. Stoelverwarming kan er bij Mercedes-Benz nog net vanaf in de standaard configuratie, maar massage op de achterbank (waar je natuurlijk zit) kost toch iets meer dan tien ruggen extra. Er zijn twee optiepakketten nodig om achterin wat extra comfort te krijgen, terwijl het voor de voorstoelen nog geen drie ruggen kost.

Bij BMW is het kneden achterin al beschikbaar in een pakket van 4.600 euro en veertig cent.

Het verschil in prijs kan je mooi steken in de ‘Rear-Seat Entertainment Experience’ die BMW aanbiedt. Daaronder valt onder andere het 31,3 inch grote ‘Theatre Screen’ dat zich met een druk op de knop omlaag vouwt en de cabine afsluit voor een bioscoopervaring op de achterbank. En daarbij hoeft het niet te blijven als je voor de ‘Exclusive Lounge’ kiest. In totaal betaal je dan een schamele 17.875 euro en dertig cent extra voor alle opties op de stoelen, het uitvouwbare scherm, de meest uitgebreide klimaatregeling en ga zo maar door.

Het is iets waar ze bij Mercedes nog niet in kunnen leveren, want op een of andere manier zeggen ze daar toch ‘nee’ tegen heel grote schermen achterin. Daar krijg je twee kleine iPad-achtige schermen die op de rugleuningen van de voorstoelen gemonteerd worden, onder de noemer ‘High-End Rear Seat Entertainment systeem’ voor vier en een half duizend euro.

Maar zo’n groot scherm is natuurlijk wel een beetje zichtbare overdaad. Tegenwoordig wil onze rijke medemens niet per se meer laten zie dat hij of zij er warmpjes bij zit. Dat zitten ze liever zonder dat jij of ik het zien. Mercedes-Benz kent zijn publiek blijkbaar beter dan anderen, want juist daarin voorziet het met de S-Klasse. Daarin is stoelverwarming alleen nog voor de plebs. De mensen op stand hebben ook verwarming in de deuren, armleuningen, het stuur en zelfs de gordel. En dat voor een lachwekkende 1.246 euro.

Hoe groter, hoe beter…

Maar wat echt telt is deze categorie is natuurlijk niet wat je ermee doet of kunt doen, maar hoe groot hij is. De S-Klasse rijdt voor met een keurige lengte van 5 meter en 19,4 centimeter, een breedte van 2 meter en 12,3 centimeter en een hoogte van 1 meter en 50,3 centimeter. In vergelijking met de 7 Serie blijkt de Mercedes-Benz dan toch net iets te kort te komen, want deze slee wint het op alle vlakken. De BMW is 19,7 centimeter langer, 6,7 centimeter breder en 4,3 centimeter hoger (5,391 x 2,190 x 1,544 m).

Wie er uiteindelijk als heerser uit deze vergelijking komt? Dat is lastig te bepalen. Op prijs en motorisering (een V8 is toch machtsvertoon) wint de Mercedes-Benz S-Klasse het gemakkelijk, maar op formaat en uitrusting kan je stellen dat de BMW koning over het rijk is. Maar voor nu blijft er maar één het echte Koninklijke vervoer, en dat is de Audi A8, al is die niet meer leverbaar…