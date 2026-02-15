Gloednieuwe Temerario laat zich zien op de Nederlandse snelweg

De Lamborghini Temerario begint op de Nederlandse wegen te verschijnen. #AutoblogSpotvandeWeek

Lamborghini heeft de levensduur van de Huracán zo lang mogelijk opgerekt, maar na 10 jaar en meer dan 25.000 exemplaren viel in 2024 toch echt het doek. Inmiddels verschijnt de opvolger op de Nederlandse wegen. Spotter @carsbylode kwam de nieuwe Temerario tegen op de snelweg.

Het betreft een lekker uitgevoerd exemplaar, in een fraaie blauwtint met een zwart dak. Ondergetekende vindt het met name van voren een geslaagd model, maar daar mag je het uiteraard mee oneens zijn.

Teleurstellende V8

Het meest controversiële aspect van deze auto is niet het design, maar de aandrijflijn. Een V8 die 10.000 toeren kan draaien klonk op papier heel leuk, maar in de praktijk valt het geluid heel erg tegen. Meestal maak je geen 10.000 toeren, en dan klinkt de V8 helemaal nergens naar. Maar wie weet is er een uitlaatboer die daar verandering in kan brengen.

Aan de specificaties ligt het verder niet. Alleen de V8 levert al 800 pk en dan zijn er ook nog drie elektromotoren. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 920 pk. Eigenlijk gekkenwerk, als je bedenkt dat de Temerario de ‘instapsupercar’ is van Lamborghini. Maar ja, de pk-wedloop hou je niet tegen.

Prijskaartje

Als je denkt dat de Temerario goedkoper is geworden door downsizing en elektrificatie kom je bedrogen uit. Deze specifieke auto heeft €506.662 gekost. En dan heeft deze auto niet eens het Alleggerita-pakket, oftewel het lichtgewicht pakket. Er staat een gele Temerario op kenteken die dat wél heeft, en die auto kost €579.383. Dus eigenlijk is dit nog de ‘goedkope’ uitvoering.

In totaal staan er nu drie exemplaren op geel kenteken, maar daar zal het vast niet bij blijven. @carsbylode heeft in ieder geval de Nederlandse primeur op Autoblog Spots te pakken, en daarmee ook de Spot van de Week.

Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s op Autoblog Spots!