Normaal ogende Golf GTI op Marktplaats is toch bijzonder

De reden waarom de Volkswagen Golf GTI op Marktplaats ietsje bijzonderder is dan normaal, laat zich snel raden.

Er zijn veel dingen die je mag verwachten van een Volkswagen Golf GTI. Dat het vaak een leukere auto is dan je wil toegeven. Dat ze verrassend snel zijn. Dat ze erg tunebaar zijn. Je wil het niet toegeven, want uniek is het niet echt. Een goede Golf GTI kan vrijwel iedereen betalen en ook vrijwel alles is er al eens mee gedaan. Hoe steek je dan alsnog boven het maaiveld uit?

Bijzondere Golf GTI op Marktplaats

Er zijn meerdere manieren voor, maar voor de purist kan je een Volkswagen Golf GTI leuk maken door een speciale editie te nemen. Die waren er voldoende, maar het kan ook anders. Een handjevol Volkswagen Golfs werd speciaal behandeld wanneer dat gewenst werd. Zo kon er in 2012 een Golf VI GTI van de band rollen in een Sonderfarbe.

Gele Golf GTI op Marktplaats

Dat is deze Volkswagen Golf GTI op Marktplaats. Deze is af fabriek gespoten in de kleur Ginster Yellow, bekend van oudere Volkswagen Golfs. Op een Golf VI GTI is het vrij uniek: een snel rondje googelen leert dat je echt goed moet zoeken. Bespaar je de moeite: je kan ‘m gewoon kopen in Nederland.

Voor liefhebbers van geel is dit wel dé kans om een lekkere daily te scoren. De Volkswagen Golf VI GTI is stiekem een forse facelift van de V GTI. Toch is er veel veranderd: vrijwel al het plaatwerk (alleen hoe het op de basis past is hetzelfde) en een nieuwer interieur. Wel blijven favorieten als de 18 inch Detroit-velgen, het rode biesje in de grille en stoelen met tartanmotief.

De motor van de Volkswagen Golf VI GTI lijkt op papier vergelijkbaar met de voorganger, maar een grote verandering tussen de EA113 (Golf V) en EA888 (Golf VI) is dat die laatste een distributieketting heeft en geen riem. Qua cijfers leverde het niet bijster veel op, 210 pk vergeleken met 200 pk in de voorganger. Het is gewoon op vele fronten hetzelfde, maar dan moderner. Of het ook alleen maar verbeteringen zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. Wel vormde dit blok de basis voor de latere Golf VII en VIII GTI en dat begon allemaal hier.

Kopen

Afijn, deze Volkswagen Golf GTI op Marktplaats in de unieke gele tint is dus heel normaal, en toch heel bijzonder. Gelukkig begrepen de eigenaren van de Mk6 (voor zover bekend één in Duitsland en één in Nederland) dat een auto als deze het leukst is als ‘ie origineel blijft. We kunnen eigenlijk geen één modificatie spotten. Sterker nog: ondanks de grote velgen, stoelverwarming en de kleur waar waarschijnlijk extra voor betaald is, zien we de kleine radio zonder navigatie, geen multifunctioneel stuur en halogeenkoplampen. Oh ja, en een handbak, geen DSG. Dat kan een nadeel zijn, maar wij als puristen vinden het een voordeel. Een lekker Duitse samenstelling dus. Hoe het precies zat qua deze kleur en welke opties erop zitten kan @Thomas20vt ons vast beter vertellen.

Helaas betekent de speciale aard van de kleur dat de eigenaar ook weet dat ‘vind er nog maar eens één’ serieus geldt voor de gele Volkswagen Golf GTI op Marktplaats. Voor een 14 jaar oude Golf met 183.000 kilometer oogt ‘ie in puike staat, maar daar betaal je dan ook voor. 10.950 euro om precies te zijn. Aan de andere kant, het staat niet buiten proportie voor soortgelijke GTI’s uit hetzelfde jaar met dezelfde kilometers. Dan is het wel een leuke kans. Grijp ‘m op Marktplaats.