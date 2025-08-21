BREEK: historische samenwerking tussen Mercedes en BMW in de maak!

Van rivalen naar partners.

Je kan het je misschien niet voorstellen, maar als er een paar beslissingen anders waren genomen dan had BMW nu helemaal niet meer bestaan en was het onderdeel van Mercedes. Het liep (gelukkig) anders door Herbert Quandt, maar de twee Duitse merken bleven wel met elkaar flirten.

In 2018 waren er speculaties omtrent het delen van platformen en een jaar later kwam er ook echt een samenwerking, alleen niet op motorgebied. Nu lijkt het er weer op dat Mercedes en BMW de handen in elkaar gaan steken. En deze keer ga je er als klant wél iets van merken.

Viercilinder lenen?

De viercilinder van Mercedes zou dankzij BMW kunnen verdwijnen. Volgens het Duitse Manager Magazin gaat de Mercedes-vierpitter eruit en komt er de viercilinder van BMW voor terug. De nieuwe generatie van de hybride viercilinders uit Beieren liggen in zo’n beetje alle BMW’s en MINI’s. Ze zouden straks ook in een heel stel Mercs kunnen liggen. Denk aan de CLA, GLA, GLB, C– en E-klasse, GLC én de aanstaande baby-G-klasse.

Waarom?

De anonieme bronnen hebben het vanuit Mercedes-perspectief over een ”strategische stap om de ontwikkelingskosten te drukken”. Zo kan Mercedes’ eigen investeringen in de plug-in viercilinder laten gaan. Het merk is net begonnen met een nieuwe 1,5-liter viercilinders die door Horse in China wordt gebouwd. Deze M252-motor ligt al in de mild-hybride versie van de nieuwe CLA.

En daar zit het probleem: de M252-motor zou niet passen in een PHEV- of EREV-opstelling. De viercilinder van BMW kan dat wel. Volgens de geruchten gaat het om de B48 2,0-liter turbomotor. Deze motor kan, in tegenstelling tot de viercilinder van Mercedes, in de lengte en breedte worden gemonteerd.

Komen er echt BMW-motoren in Mercedessen te liggen?

Als we de insider van Autocar moeten geloven, krijgen we dit jaar nog uitsluitsel hierover. Volgens hem zijn de gesprekken al verregaand en komt er voor het einde van dit jaar nog een bekendmaking. Misschien kan Mercedes als tegenprestatie wel wat spulletjes uitlenen voor de G-klasse-rivaal van BMW.

Foto: BMW M3 G81 Touring Competition & Mercedes C63s AMG Estate S205 Edition 1 gespot door @ecnerualcars via Autoblog Spots