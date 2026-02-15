Diesel-doorbraak! Diesel blijkt topper als hulpje voor elektromotor

Is de toekomst van de dieselmotor dan toch veilig?

Het zal je niet verbazen: de nieuwe dieselauto heeft het zwaar in Europa. Hier in Nederland werden er in 2025 nog 4.000 verkocht voor een marktaandeel van 1 procent. Europa breed daalde de dieselautoverkoop met 24 procent ten opzichte van 2024 naar minder dan 1 miljoen registraties. Ondanks dat Stellantis diesel een toekomst gunt, lijken de cijfers een harde waarheid te schetsen. Wees toch niet getreurd, zelfontbrandingsliefhebbers, want de redding lijkt gevonden.

De oplossing is niet gevonden in diesellanden als Spanje en Duitsland, maar helemaal in China. Een bedrijf genaamd Yuchai gebruikt een dieselmotor in combinatie met een elektromotor. Weinig nieuws zou je zeggen, maar Yuchai gebruikt de verbrandingsmotor niet om de wielen aan te drijven.

Dieselmotor wekt stroom op

We hebben het hier over een elektrische auto met een verbrandingsmotor als generator. Dit noemen we een EREV (Extended-Range Electric Vehicle). Er zijn al een heel stel modellen met zo’n motoropstelling, maar daarbij lusten de motoren benzine en geen diesel.

Als we de woorden van de Chinese fabrikant moeten geloven, kan de diesel-EREV een doorbraak zijn. De verbrandingsmotor wekt 4,8 kWh stroom per liter diesel op. Bij de bestaande EREV zoals de inmiddels geschrapte Mazda MX-30 wekt de benzinemotor ongeveer 3,5 kWh aan stroom op per liter benzine. Dat is al een lekkere slok op de borrel.

Omdat de dieselmotor altijd op een optimaal toerental kan draaien, is het torretje ook nog eens zuinig. Daarnaast heeft ie een speciaal vliegwiel dat kinetische energie (energie die vrijkomt bij beweging) opvangt en geeft deze extra energie vrij wanneer erom gevraagd wordt. Volgens de makers verbruikt de motor mede hierdoor de helft minder diesel dan hij zou doen als de motor voor de aandrijving van de wielen zou zorgen.

Ook prettig: de speciale Chinese dieselmotor is simpel opgebouwd en heeft weinig bewegende delen. Daardoor heb je minder last van trillingen van de motor (een bekend probleem van de MX-30 REV), maar gaat er ook minder snel iets stuk. Sterker nog, de makers spreken van een onderhoudsvrije levensduur. Dat zijn gevaarlijke uitspraken, maar ook uitspraken die je doet als je veel vertrouwen hebt in je spul.

Eén probleempje

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het meestal ook. Je zit daarom te wachten op dat ene addertje onder het gras. In dit geval is het slangetje niet zozeer de technologie, maar juist de maker. Yuchai bouwt motoren voor zwaar geschut als boten, kranen en andere grote apparaten.

Het bedrijf heeft niet de ambitie om er een personenauto omheen te bouwen. Maar goed, het begin is gemaakt. Als er een vermogend automerk komt om de motoren over te kopen, verwacht ik dat Yuchai wel oren heeft naar een dealtje. Wie moeten dat dan worden? Nou, Yuchai werkt al samen met Dongfeng, BAIC en – echt waar – Rolls-Royce. Wie weet is dit wel het begin van een elektrische Phantom met dieselmotor. You heard it here first.

Via GoCar.be