Helaas: ook de Mercedes A-Klasse wordt een crossover

Mercedes krijgt een nieuwe instapper.

De leuke benzine-hatchbacks verliezen over een tijdje nog een belangrijke speler. Het ziet er naar uit dat Mercedes de stekker uit de A-Klasse gaat trekken. De productie is voor nu verhuisd naar Hongarije om wat geld te besparen. Tegen 2028 zou het klaar moeten zijn en krijgt de A-Klasse een opvolger in de vorm van een crossover. Bah!

Verschillende anoniemen en één minder anonieme bron zorgen voor het nieuws. Als de bronnen de waarheid spreken, gaat Mercedes over twee jaar één opvolger uitbrengen voor de A- én B-Klasse. Ja, ook de B-Klasse gaat met pensioen. Dat moet dit jaar al gebeuren, onder andere na een trouwe dienst als Nederlandse politieauto.

De nieuwe Merc voor jonge mensen

Waar de huidige B-Klasse vooral is bedoeld voor agenten en pensionado’s, hadden de eerste generaties van de A-Klasse dezelfde doelgroep. Inmiddels is de A uitgegroeid tot geinige hatchback of sedan met een stuk jongere doelgroep. Met name de AMG A45 moet het goed doen onder beginnend Merc-rijders. Met een vanafprijs van 121.284 euro wordt het lastiger voor jeugdige klanten om de A45 S te kopen in Nederland. Het nieuwe model moet qua doelgroep neigen naar de moderne A-Klasse.

Zo heeft Mercedes-ontwikkelingsbaas Jörg Burzer het over een nieuw model dat ”anders is dan alles wat hiervoor heeft bestaan” en ”een erg aantrekkelijk voertuig”. Andere bronnen die hun namen niet delen, spreken van een combi van de GLA en B-Klasse, maar dan ontworpen met jonge mensen in gedachte. Misschien zit er een staand middenscherm in om ook tijdens het rijden te kunnen TikTokken?

De A- en B-Klasse opvolger komt op het inmiddels bekende MMA-platform te staan. Deze basis ligt ook onder de nieuwe CLA (Shooting Brake), de aanstaande GLA en nieuwe GLB. De opvolger van de A- en B-Klasse kan dus ook een verbrandings- en/of elektromotor hebben.

Belangrijk model voor Mercedes

Nog even terug naar de ontwikkelingsbaas van het merk. Volgens hem is er voor de Duitse autofabrikant nog genoeg ”winstgroeipotentieel” in het compacte segment, zeker in Europa. Daar moet de nieuwe A/B-Klasse op inspelen.

De verwachtingen online zijn dat het nieuwe model de absolute Mercedes-instapper wordt. Qua prijs zou ie onder de GLA moeten zitten. In Nederland ben je voor de goedkoopste Mercedes GLA tenminste 52.092 euro kwijt. Zou je in 2028 dan een Mercedes voor minder dan 50.000 euro kunnen kopen in Nederland?

Hoofdfoto: Mercedes-AMG A45 gespot door @spotcrewda

Bron: Automobilwoche