Fisker heeft per ongeluk meebetaald aan Noord-Korea’s raketprogramma

Fisker en nog een niet nader gespecificeerd groot automerk zijn in de luren gelegd door Noord-Korea.

Fisker is inmiddels op de fles gegaan en dat is NIET de schuld van Noord-Korea. Het merk is echter wel in de luren gelegd door Noord-Korea, zo blijkt nu. Er was namelijk een Noord-Koreaanse agent geïnfiltreerd in het bedrijf.

Dat zat zo: Fisker had in 2022 een IT-medewerker in dienst genomen, die vanuit zijn huis in Arizona zou werken. In werkelijkheid had Fisker onwetend een Noord-Koreaan in dienst genomen. De Noord-Koreanen kregen medewerking van een Amerikaanse vrouw, die op het adres in Arizona woonde en een laptops uit Noord-Korea toegestuurd kreeg.

Naar het schijnt ging het de Noord-Koreanen niet zozeer om de bedrijfsgeheimen van Fisker, maar vooral om geld. Deze hele scam was een manier om Amerikaanse dollars binnen te harken en daarbij de sancties die voor Noord-Korea gelden te omzeilen. Dat geld had Noord-Korea uiteraard niet nodig voor nobele doeleinden, maar voor hun raketprogramma.

Voor één salaris koop je natuurlijk niet zoveel, maar Fisker was niet het enige bedrijf wat geïnfiltreerd was door de Noord-Koreanen. Dit grapje hebben ze bij meer dan 300 Amerikaanse bedrijven geflikt. Ook een van de grote Amerikaanse automerken is getroffen, maar die wordt niet bij naam genoemd.

Nadat de FBI doorkreeg waar de Noord-Koreanen mee bezig waren werd Fisker gewaarschuwd. De nepmedewerker werd vervolgens in september 2023 ontslagen. Nu komt het nieuws dus naar buiten, maar voor imagoschade hoeft Fisker inmiddels niet meer bang te zijn, dat scheelt.

Via: InsideEV’s