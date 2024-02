Nog een tegenvaller voor de Fisker Ocean

Een tegenvaller voor de haastige rijder, de Fisker Ocean heeft een beperkte Launch Control.

Launch Control, hoe vaak gebruik je dat nou? In de Fisker Ocean in elk geval niet meer dan 500 keer. De auto grijpt elektronisch in en geeft niet langer toegang tot het maximale vermogen om vanuit stilstand weg te sprinten. En dat voor de rest van de levensduur van de auto!

Launch Control Fisker Ocean

Het is een nieuwe tegenvaller, want eerder klaagden eigenaren al over de kwaliteit van de elektrische auto zelf. De Fisker Ocean is uitgerust met Launch Control, maar hier zit een limiet aan. De snelle acceleratie mag maximaal 500 keer gebruikt worden. Als de eerste eigenaar dit doodleuk 500x heeft gedaan, betekent dat jij als koper van een eventuele occasion nooit gebruik kan maken van de Launch Control.

Meer dan 500x? Mogelijk betalen

Nu klinkt dit als first world problems en dat is ook een beetje zo. Toch is het jammer dat de auto beperkende functionaliteit heeft. Die 500x is ingesteld om de aandrijflijn te beschermen. Het merk geeft tegenover Carscoops toe dat dit een conservatieve limiet is. De kans bestaat dat je in de toekomst vaker dan 500x Launch Control kan gebruiken, maar dit moet je dan ontgrendelen. Oftewel: de portemonnee moet dan getrokken worden.

Ja, dat heeft Fisker weer goed afgekeken van de Duitse merken. Gooi alles lekker achter een betaalmuur. De praktijk leert dat klanten dit niet in dank afnemen, maar Fisker lijkt daar maling aan te hebben. De enorme investeringen in het merk moeten linksom en rechtsom weer terugverdiend worden.

Gevoelsmatig heeft Fisker nog niet heel ver nagedacht over de feature, aangezien ze zelf de toekomst van Launch Control nog niet bepaald hebben. Als een auto 10 of 20 jaar moet meegaan worden die 500 lanceringen geheid een keer aangetikt.

In het digitale menu valt af te lezen hoe vaak je nog Launch Control mag gebruiken. Bijvoorbeeld nog 487 resterende lanceringen of 384. Nu is 500 lanceringen voldoende om de komende tijd mee vooruit te kunnen, zou je denken. Tenzij je elke dag minstens één keer zo’n lancering wil doen. Dan ben je binnen twee jaar klaar.

Fotocredit: themenace78 via Autoblog Spots