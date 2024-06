Fisker failliet! Wie had dat zien aankomen?

De glazen bollen draaiden overuren, maar nu is het hoge woord eruit: Fisker is failliet

De Amerikaanse elektrische startup Fisker is failliet. Het ging al een tijdje niet al te best met de toko. Ondanks hun puike auto – de Ocean crossover – hebben ze het helaas niet gered. Afgelopen maandag (gisteravond onze tijd) heeft Fisker faillisement aangevraagd. Volgens Fisker zijn er 200 tot 999 crediteuren.

Ietwat optimistisch

Fisker gaf al aan dat ze niet heel erg veel geld op de rekening hadden staan. De schatting was toen dat Fisker het nog een maandje of 12 kon volhouden voordat de kas leeg was. Die schatting bleek nogal optimistisch, want dat was vier maanden geleden. Ach ja, een optimist is ook maar een slecht geïnformeerde realist.

Al deze berichten hielpen natuurlijk niet om de waarde van Fisker hoog te houden. Op een gegeven moment was het huis van Henrik en Geeta Gupta Fisker (ja, zo heet zijn vrouw) meer waar dan het bedrijf zelf. Nu is het huis van Henrik Fisker ook extreem exorbitant, maar toch.

Fisker failliet: hoe nu verder?

Hoe gaat het nu verder met Fisker in Nederland? Dat gaat stoppen. Je kunt ze nu nog wel nieuw krijgen, dat dan weer wel. Dat zijn namelijk de voorraadauto’s. De Fisker Ocean in Extreme-uitvoering wordt links en rechts nog aanboden voor absolute ramprijzen. Voor om en nabij de 40 mille heb je een ruime crossover met 570 pk en de meeste opties.

Voor onderhoud en updates moet je even een specialist vinden. Nu heeft een EV minder onderhoud nodig: remmen en banden zijn vrij universeel en ook ophanging en zo hoeft niet direct een probleem te zijn. Je hebt geen distributiekettingen, klepseals, turbo’s of andere draaiende delen die sowieso kapot gaan. Maar hopelijk staat er een partij op de voorraden overneemt en in onderdelen gaat voorzien, net als bij Saab destijds. Het nadeel is een beetje dat Saab er al jarenlang was en de Fisker Ocean gloednieuw is.

Via: Reuters