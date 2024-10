Deze Porsche 911 is heel erg roze

Deze keer geen Ruby Star, maar meer Pink Pig.

Zeg je Brabus, dan denk je aan zwarte Mercedessen. De Duitsers zijn echter hun horizon aan het verbreden, want ze doen tegenwoordig ook Porsches en Rolls-Royces. En nu gaan ze ook auto’s in gekke kleurtjes doen.

Gisteravond had Brabus een groot feest, waarbij ze een hele rits aan nieuwe creaties presenteerden. De meest spraakmakende was de SL Shooting Brake, maar er zat ook een tamelijk opvallende Porsche tussen: de Brabus 900 Peetch.

Deze auto is volledig uitgevoerd in een perzikachtige kleur, vandaar de naam Peetch. En met volledig bedoelen we dan ook echt volledig. De velgen, de remklauwen, de pootjes van de spiegels, de diffuser: alles wat normaal een afwijkende kleur heeft is meegespoten.

Dat is alleen nog maar de buitenkant, maar het interieur is ook grotendeels uitgevoerd in deze kleur. Als we niet beter zouden weten zouden we denken dat Mansory hier aan het werk is geweest. Door de ongebruikelijke samenstelling en het ontbreken van Porsche-logo’s zou je bijna vergeten dat je in een 911 zit.

Qua looks is de Peetch verder identiek aan de Brabus 820 die eerder onthuld is, maar dan wel met meer vermogen. In plaats van 820 pk heeft deze roze Porker 900 pk, net als de Rocket R. Dit heeft Brabus voor elkaar gekregen door onder andere nieuwe turbo’s te monteren.