Fisker Ocean-rijders klagen over bouwkwaliteit

De bouwkwaliteit van de Fisker Ocean lijkt niet al te best volgens sommigen.

We leven in een tijd waar het aantal autofabrikanten je om de oren vliegen. Je hoeft echt niet enkel voor de traditionele merken te kiezen. Wie wat exotischer durft te kiezen kan bij tal van merken terecht. Als early adopter een nieuw merk uitproberen is niet zonder risico.

Fisker is weer helemaal levend met de Ocean. Dit keer moet het merk wel een succesvol model neerzetten, met een volledig elektrische SUV. De Ocean ziet er guitig uit en wellicht gaat het merk dan eindelijk een gezonde volume draaien. De eerste berichten van eigenaren die er eentje hebben zijn echter niet bijster positief.

Fisker Ocean-rijders klagen namelijk over de bouwkwaliteit van de elektrische auto. Volgens TechCrunch zijn er al meer dan 100 gevallen waarbij de Ocean kortstondig power verliest. Daardoor kan het voelen alsof de aandrijflijn zichzelf aan- en uitzet. Fisker heeft in een reactie tegenover TechCrunch gezegd dat dit om een ‘zeldzaam’ probleem zou gaan en dat vrijwel alle issues verholpen zouden zijn middels een software update.

Daar blijft het niet bij. Er zijn ook bijna 200 documenten met verhalen van klanten die klagen over het opeens ontbreken van remkracht in het pedaal, afstandsbedieningen die niet meer reageren en stoelsensoren die een inzittende niet herkennen. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de motorkap tijdens het rijden opeens omhoog vliegt. Niet al te bevorderlijk voor je zicht op de weg zeg maar.

Kortom, de bouwkwaliteit van de Fisker Ocean staat der discussie. Nu kunnen dit kinderziektes zijn van de eerste modellen die van de band rollen, maar desalniettemin is het goed om dit in het achterhoofd te houden. Mocht je een Ocean overwegen.

Fisker Ocean via @themenace78 op Autoblog Spots