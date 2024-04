Flitsmeister DASH werkt ZONDER een smartphone

Kijk, ook als je een ritje maakt zonder je telefoon, informeert Flitsmeister DASH je over flitspalen.

Het is de manier om makkelijk geld te besparen: Flitsmeister. De klikservice is al jaren ingeburgerd bij mensen die niet zozeer te hard rijden, maar wel verrast worden door de ultra-lage toegestane maximum-snelheden in ons land.

Voor mensen die kuiser dan Chris Stoffer zijn, Flitsmeister is een app die je op je telefoon kunt downloaden. Via de GPS houd ‘ie in de gaten waar je bent en waar de flitspalen staan, zodat je op tijd kunt remmen en niet een dikke bon op de mat krijgt.

Nieuw!

Naast de app (software) heeft Flitsmeister ook hardware in de aanbieding. Denk aan Flitsmeister ONE en Flitsmeister TWO. Handige apparaatje voor in de auto. Daar is er nu eentje bijgekomen in de vorm van Flitsmeister DASH. Ja, wij dachten ook dat Flitsmeister THREE zo gaan heten, maar het is dus ‘DASH’.

Het apparaatje is revolutionair. Want was is er nu anders aan de DASH ten opzichte van de One en Two? Het belangrijkste aspect is dat het een ‘stand alone’-product is. Dit houdt in dat het afzonderlijk werkt van je smartphone. Bij de ONE en TWO heb heb je telefoon nodig om aan te koppelen, de DASH dus niet.

Kosten Flitsmeister DASH

De DASH werkt wel op dezelfde data als de reguliere Flitsmeister-app. Net als met de app kun je ook makkelijk parkeersessies starten (en stoppen). Handig voor onze zakelijke rijders is de rittenregistratietool. De Flitsmeister DASH werkt door heel Europa (daar waar toegestaan uiteraard).

Dan komen we aan bij de kosten. Regulier gebruik van de Flitsmeister app is gratis en voor een paar euro heb je een pro-abonnement. Deze nieuwe variant is ietsje duurder. De Flitsmeister DASH kost namelijk 149,99 (eenmalig) en dan heb je een abonnement nodig van 9,99 euro per maand. Die laatste is wel heel erg stevig, lijkt ons.

Natuurlijk, in verhouding tot de excessieve boetes die je in Nederland krijgt voor zeer milde overtredingen, heb je het er al snel uit. Maar gevoelsmatig is het een hoop. Maar ja, als je de Autoblog gepatenteerde rijstijl hebt, dan ben je alsnog (veel) goedkoper uit met de Flitsmeister DASH. De levering van het apparaatje start juli.