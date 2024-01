Rimac werkt aan supercar die op LPG kan rijden

Nee, je hebt niet per ongeluk je tijdmachine aangezet in plaats van je laptop. Rimac werkt aan een supercar die op meer werkt dan enkel elektriciteit, en LPG behoort tot de te kiezen brandstoffen.

Rimac kun je inmiddels beschrijven als een fenomeen in de nieuwe autowereld. Het Kroatische merk begon met een visie en is nu volop bezig met hypermoderne elektrische auto’s ontwikkelen. De batterijtechnologie die daarbij bedacht is, zorgt er eveneens voor dat Rimac een interessante zakenpartner is gebleken. Vele grote automerken gingen met Rimac in zee en het merk heeft nu zelfs Bugatti onder hun hoede. Fun fact: het EV-imago ter zijde hoef je niet te twijfelen aan of directeur en oprichter Mate Rimac wel echt een petrolhead is: er verscheen laatst op sociale media een filmpje van de grote baas van het merk die na werk naar huis rijdt in een BMW M3 CSL. De wereld redden en ondertussen je iconen weten te behouden: held.

Nevera

Even terug naar het merk Rimac zelf. De Concept One werd ondanks zijn naam zeer beperkt in productie genomen, maar was vooral een voorproefje. Het echt harde nieuws kwam met de Concept Two of C_TWO, die meer dan 1.900 pk zou krijgen en binnen 2 seconden naar de 100 zou kunnen sprinten. De productieversie genaamd Nevera doet wat de C_TWO beloofde en bovendien kan je er eentje kopen. Hij is eindelijk volop in productie en ook al gaat het nog steeds om een beperkt te bouwen auto, er komen er een stuk meer van dan het handjevol Concept Ones.

Alternatieve aandrijving

Een merk dat nu al een gevestigde naam is op het gebied van EV’s, dan verwacht je dat we nog maar begonnen zijn. Toch lijkt het erop dat Rimac wederom met hun kop in de toekomst zit. Het merk kijkt verder dan batterijen. Sterker nog: het lijkt erop dat brandstof een rentree kan maken bij het Kroatische merk. Zelfs LPG en diesel worden genoemd!

Nanotubes

Wat heeft Rimac dan bedacht om een auto op diesel te kunnen laten rijden? De milieulobby zal er niet erg blij mee zijn als je ineens moet uitleggen dat diesel weer een hot item wordt. Volgens Rimac is het antwoord nanotubes. Het idee is dat er door de brandstof een chemisch proces ontstaat die ervoor zorgt dat de brandstof ook daadwerkelijk voor verbranding zorgt. Maar dan om de elektrische motoren aan te drijven. Het gaat dus niet om een verbrandingsmotor, enkel een manier om brandstoffen als diesel, LPG of waterstof te gebruiken in plaats van lithium-ion batterijen met nanotubes.

Uitstoot

Er is echter één groot natuurkundig probleem: waar brandstoffen als diesel en LPG moeten werken, is sprake van uitstoot. Daar ontkom je niet aan en Rimac erkent dan ook dat CO2-uitstoot één van de nadelen is van werken met nanotubes. Toch denkt Rimac dat de efficiëntie het probleem verkleint. Een ICE heeft een rendement van zo’n 30 procent, gemiddeld gezien, waardoor je dus relatief veel uitstoot creëert om relatief weinig op gang te krijgen. Bij de aandrijving met nanotubes zit het rendement op 80 procent. Je hebt dus veel minder diesel nodig om veel meer op gang te krijgen, wat op zijn beurt weer voor minder uitstoot zorgt. Een ander groot voordeel is dat je dus de batterijen kunt verminderen dan wel uit het plaatje kan halen, wat het gewicht drukt. Zo worden de e-motoren ook efficiënter, als er minder massa in gang gezet hoeft te worden. Afslanking is sowieso iets wat EV’s goed kunnen gebruiken.

Het klinkt in ieder geval als iets wat op zijn minst interessant kan worden. Het moment waarop deze technologie gebruikt gaat worden is natuurlijk nog ver van ons vandaan, als we het überhaupt al ooit nog gaan terug zien. Maar hey, over het kleine Rimac zo rond 2013 was men ook sceptisch, en kijk wat ervan is gekomen. (via Autocar)