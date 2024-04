Viaplay ziet aantal abonnementhouders verdampen

Abonnementhouders haken massaal af bij Viaplay.

Helaas pindacheese, het lijkt er toch echt op dat de F1-rechten bij Viaplay blijven. Dat is slecht nieuws voor Formule 1-kijkend Nederland. Stiekem hoopten we natuurlijk dat Ziggo die rechten in handen zou krijgen. Het is niet alleen makkelijker Formule 1 kijken (tv aanzetten en klaar), maar de prijs is ook een stuk beter te behappen.

Viaplay zit in de financiële stront. Met een fikse investering zullen ze naar verwachting de Formule 1 kunnen blijven streamen in Nederland, maar daar staat een peperduur abonnement tegenover. Aangezien F1 TV ook duurder is geworden moeten liefhebbers de portemonnee trekken om legaal races te kijken. Dat maakt het een duurdere hobby.

Nu zijn er twee verschillende kampen. Je hebt de diehard fan die koste wat het kost een abonnement neemt. Er is echter een grotere groep ‘algemene’ kijkers. Dat wil zeggen: “we nemen een abonnementje en kijken af en toe een race. Maar als het te duur wordt haken af.” Die groep.

Nou juist die groep lijkt het nu voor gezien te houden. Uit cijfers van Viaplay over het eerste kwartaal van 2024 blijkt dat bijna een vijfde is afgehaakt ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Recent werd bekend dat de streamingservice de prijzen flink omhoog gaan. De kans dat nog meer abonnementhouders het voor gezien houden bij Viaplay is daarmee groot.

Account delen

Verder zegt Viaplay in het kwartaalrapport dat ongeveer een derde van de abonnementhouders het account deelde met anderen. Dit is een probleem waar Netflix ook lange tijd mee te maken had. Om te voorkomen dat Viaplay omzet mist door het delen van een account gaat het bedrijf nieuwe initiatieven implementeren om dit tegen te gaan.