Je Android smartphone is nu een sleutel bij BMW

Na de iPhone mag nu ook Android aan de slag met Digital Key Plus van BMW.

Op een moderne auto is een autosleutel eigenlijk een onding. Je hebt de sleutel niet meer nodig om in het contact te steken. Waarom dan niet gewoon je smartphone gebruiken als autosleutel? Er zijn al automerken die dat een tijdje doen, Tesla is daar een bekend voorbeeld van. BMW heeft deze dienst ook en is nu verder uitgebreid.

BMW Digital Key Plus

Bij BMW noemen ze het Digital Key Plus. Klinkt heel sjiek, maar het is dus gewoon je smartphone omtoveren tot autosleutel. Sinds 2021 is de service te gebruiken op een Apple iPhone en Apple Watch. De BMW reageert hetzelfde. Je komt aanlopen met een iPhone in de broekzak en als je dichtbij genoeg bent zal de auto zichzelf ontgrendelen. Vervolgens is het een kwestie van instappen, starten en gaan met die banaan.

Ditzelfde principe brengt BMW nu naar Android. Er zitten nog wel haken en ogen aan het systeem. Zo is niet elke Android smartphone compatibel met de techniek. Enkel smartphones van Samsung en Google krijgen voorlopig deze ondersteuning. Nu is Samsung een populair merk in Nederland, dus dat zit wel snor. Google is echter een stuk minder populair en de andere Android-aanbieders zoals OnePlus, OPPO, Xiaomi en noem ze maar op vallen op dit moment buiten de boot.

Digital Key Plus werkt op voertuigen van na november 2022. In de toekomst komt er een software update die het mogelijk moet maken om de dienst ook naar auto’s van vòòr november 2022 te brengen.

Je moet één van onderstaande Android-toestellen hebben om met de service aan de slag te kunnen.