Ford Bronco Overland: kamperen als een baas - Autoblog.nl

Campers zijn voor bejaarden, een echte vent gaat natuurlijk op vakantie met een Ford Bronco.

Op vakantie gaan met een luxe camper waarin je van alle gemakken bent voorzien: het zal ongetwijfeld zijn charme hebben. Als je echter wat avontuurlijker bent ingesteld kun je beter een ruige terreinwagen nemen die is volgehangen met handige accessoires.

Nu de Defender en de G-klasse meer richting de categorie P.C. Hooft-tractor zijn afgedreven zul je je tot de VS moeten wenden voor de echte terreinwagens. Naast de Wrangler is er sinds kort ook de Ford Bronco, en die is minstens zo vet.

Om te laten zien dat de Bronco uitermate geschikt is als vakantieauto presenteert Ford nu de Bronco Overland. Helaas is het officieel een concept, maar het moet niet al te moeilijk zijn om deze auto zelf te recreëren. Als je bij de accessoires van Ford gaat kijken en je vult het hier en daar nog wat aan moet je een heel eind komen.

Als basis voor deze Overland is de vierdeurs Ford Bronco Badlands genomen, uitgevoerd in de kleur Area 51. De Overland is er helemaal klaar voor met onder andere een gloednieuwe lier aan de voorkant, een bagagerek op het dak en extra verlichting rondom. De nachten kun je doorbrengen in de bijbehorende Yakima-tent. Aan eten en drinken is ook gedacht. Daarvoor moet je bij de achterkant zijn. Daar tref je een koelkastje, een fornuis, kookbenodigdheden, klapstoeltjes en een tafeltje aan.

Motorisch is er niets veranderd aan deze Ford Bronco Overland. Onder de motorkap vind je dus gewoon een 2.3 Ecoboost, die gekoppeld is aan een handgeschakelde zevenbak. Dit blok, dat ook in de Mustang en de Focus ST en RS te vinden is, levert in de Bronco 274 pk en 420 Nm koppel.

Om nog even terug te komen op campers: de doelgroepen van campers en Ford Bronco’s hoeven elkaar niet volledig uit te sluiten. Bij de Duitse toko Gehocab kun je een Ford Bronco namelijk ook om laten bouwen tot camper.